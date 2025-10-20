NOVA ESTRUTURA
Bahia anuncia maior CT do Brasil por R$ 300 mihões; veja imagens
O City Football Academy Bahia terá mais de 560 mil metros quadrados
Por Marina Branco
"Se o Bahia é o mundo, o mundo vem para o Bahia". A frase de Ferran Soriano, CEO do City Football Group, resume o projeto apresentado pelo Esporte Clube Bahia SAF nesta segunda-feira, 20, apresentando o novo centro de treinamento do Esquadrão com investimento de 300 milhões de reais e mais de 560 mil metros quadrados.
O City Football Academy Bahia ficará localizado em Camaçari, prometendo ser o mais moderno de todo o Nordeste e um dos mais completos do país. O City Football Academy Bahia contará com:
- 12 campos de futebol, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;
- 1 miniestádio para mil pessoas;
- 1 hotel;
- 1 centro administrativo;
- 144 vagas de alojamento;
- 500 vagas de estacionamento.
A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne. No, novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.
Além da estrutura, o lugar é localizado estrategicamente, a apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador e a 40 minutos da Arena Fonte Nova.
O projeto será realizado dentro de um cronograma que dura de janeiro de 2026 a dezembro de 2027, com diversas etapas que respondem a iniciativas sustentáveis na realização das obras do CT.
Veja o calendário de obras:
- Janeiro a dezembro - planejamento e licenciamento ambiental;
- Julho de 2026 a janeiro de 2027 - terraplanagem, com preparação completa do terreno;
- Janeiro a julho de 2026 - estudos preliminares para início das obras;
- Janeiro a dezembro de 2027 - construção e entrega.
Veja as imagens
CT do Bahia | CT do Bahia | CT do Bahia | CT do Bahia | CT do Bahia |
