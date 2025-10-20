Menu
“VAI SER NOTA DEZ"

CEO do Grupo City vai apresentar CT de alto padrão ao Bahia, garante Ceni

City Football Academy Bahia será apresentado com a presença do CEO do Grupo City nesta segunda

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/10/2025 - 8:52 h
Rogério Ceni elogia e projeta CT "nota dez" com inspiração no Manchester City
Rogério Ceni elogia e projeta CT "nota dez" com inspiração no Manchester City -

Após a goleada sobre o Grêmio neste domingo, 29, o Bahia confirmou a apresentação do novo centro de treinamento do Esquadrão.

O evento será realizado na Arena Fonte Nova, previsto para às 11h desta segunda-feira, 20, e terá como tema o exclusivo “City Football Academy Bahia”, com a presença do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e de Raul Aguirre, CEO do Tricolor de Aço.

Leia Também:

Autor de gol, Iago Borduchi cobra Bahia por atitude fora de casa
Titular pela 3ª vez, Tiago vira xodó do Bahia e cita apoio de Ceni
Rogério Ceni diz que Bahia jogou seu melhor futebol contra o Grêmio

O novo equipamento será construído na via Metropolitana Camaçari–Lauro de Freitas, em uma área estimada de 200 mil metros quadrados, e o técnico Rogério Ceni já deu um vislumbre do projeto. Em coletiva realizada neste domingo, após o triunfo, o treinador garantiu que Ferran Soriano vai “apresentar um CT de alto nível” para a torcida.

Vai ser nota dez [...] o Ferran vai apresentar coisa de alto nível, posso garantir para vocês
Rogério Ceni - técnico do Bahia

O técnico destacou que o CEO do Grupo City veio diretamente de Manchester exclusivamente para apresentar o City Football Academy Bahia, e ainda brincou ao dizer que não sabe se poderá aproveitar o novo equipamento do clube, uma vez que a obra deverá ficar pronta apenas em 2028.

Vai demorar um pouco para ficar pronto, não sei se somos nós que vamos aproveitar [...] Somos parte de um processo
Rogério Ceni - treinador do Esquadrão

A expectativa é de que o novo CT do Bahia seja "maior centro de treinamento da América do Sul" tanto para o futebol de base, feminino e masculino, conforme dito por Raul Aguirre em junho, durante entrevista à TV Bahêa.

Tags:

Bahia CT do Bahia Esporte Clube Bahia ferran soriano grupo city Rogério Ceni

x