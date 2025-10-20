CEO do Grupo City vai apresentar CT de alto padrão ao Bahia, garante Ceni

Rogério Ceni elogia e projeta CT "nota dez" com inspiração no Manchester City - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após a goleada sobre o Grêmio neste domingo, 29, o Bahia confirmou a apresentação do novo centro de treinamento do Esquadrão.

O evento será realizado na Arena Fonte Nova, previsto para às 11h desta segunda-feira, 20, e terá como tema o exclusivo “City Football Academy Bahia”, com a presença do CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e de Raul Aguirre, CEO do Tricolor de Aço.

O novo equipamento será construído na via Metropolitana Camaçari–Lauro de Freitas, em uma área estimada de 200 mil metros quadrados, e o técnico Rogério Ceni já deu um vislumbre do projeto. Em coletiva realizada neste domingo, após o triunfo, o treinador garantiu que Ferran Soriano vai “apresentar um CT de alto nível” para a torcida.

Vai ser nota dez [...] o Ferran vai apresentar coisa de alto nível, posso garantir para vocês Rogério Ceni - técnico do Bahia

O técnico destacou que o CEO do Grupo City veio diretamente de Manchester exclusivamente para apresentar o City Football Academy Bahia, e ainda brincou ao dizer que não sabe se poderá aproveitar o novo equipamento do clube, uma vez que a obra deverá ficar pronta apenas em 2028.

Vai demorar um pouco para ficar pronto, não sei se somos nós que vamos aproveitar [...] Somos parte de um processo Rogério Ceni - treinador do Esquadrão

A expectativa é de que o novo CT do Bahia seja "maior centro de treinamento da América do Sul" tanto para o futebol de base, feminino e masculino, conforme dito por Raul Aguirre em junho, durante entrevista à TV Bahêa.