CEO do Grupo City acompanha Bahia x Grêmio direto da Arena Fonte Nova

A partida entre Bahia e Grêmio, marcada para começar às 20h30, na Arena Fonte Nova, e válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com uma presença ilustre: Ferran Soriano. O CEO do Grupo City acompanhará de perto o duelo do Esquadrão e já esteve em campo para avaliar o novo gramado do estádio.

O motivo da visita ilustre a capital baiana não poderia ser mais do que especial: trata-se da inauguração do novo CT do Esquadrão, o City Football Academy Bahia, prevista para acontecer nesta segunda-feira, 20, às 11h.

No entanto, esta não é a primeira vez que Soriano assiste a um jogo do Bahia em Salvador. Em 2024, o dirigente esteve presente na partida contra o São Paulo, quando o Tricolor foi derrotado por 3 a 0. Já em 2023, o CEO também acompanhou o confronto diante do Internacional, que terminou com vitória do Bahia por 1 a 0.

Além de Ferran Soriano, CEO do Grupo City, quem também marcou presença na Arena Fonte Nova foi o meia Everton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia. O jogador voltou a Salvador após passar por uma cirurgia para retirada da tireoide, realizada em decorrência de um câncer recentemente diagnosticado.

"Muito bom, graças a Deus hoje estou bem. Poder voltar à Fonte, reencontrar meus amigos, companheiros, ver a energia que a torcida me passa fez muito bem para mim. Me motivou a estar aqui novamente o mais rápido possível [...] Muito bom estar aqui novamente, essa energia que me motiva a estar bem no dia a dia", disse o jogador.

Agora é voltar aos poucos e logo, logo estar no gramado, onde sou feliz junto com meus companheiros, e continuar nessa caminhada que temos até o final do ano Éverton Ribeiro - jogador do Bahia

Sob os olhares do principal executivo do Grupo City, o Bahia busca um triunfo sobre o Grêmio para voltar a sonhar com o G-4 do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Rogério Ceni ocupa atualmente a sexta posição, com 43 pontos, e conta com retornos importantes para o confronto deste domingo, 19.