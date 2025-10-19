Baiano de Brejões, Rodrigo Pantera conquista o Mr. Olympia Brasil

Pantera se destaca por mostrar realidade diferente da maioria dos influenciadores fitness - Foto: Divulgação | Instagram

Rodrigo Pantera, ex feirante, fez história no último sábado, 18, ao se tornar campeão da categoria amadora Classic Physique Open C e também vencedor geral (“Overall”) da quinta edição do Mr. Olympia Brasil.

Sendo assim, o baiano nascido em Brejões, conquistou o sonhado Pro Card, certificação que o habilita a competir nos principais torneios profissionais de fisiculturismo do mundo.

De origem humilde, Pantera começou a compartilhar vídeos simples sobre a rotina de treinos e alimentação enquanto ainda trabalhava como feirante e acabou se tornando um fenômeno digital, acumulando quase seis milhões de seguidores no TikTok.

O que Pantera pretendia no início, era competir e melhorar o corpo e a saúde, para mostrar de forma leve e divertida a realidade de quem vivia com recursos limitados. Com o tempo, o sucesso na internet mudou completamente a trajetória. Além de feirante, Pantera trabalhou como pedreiro e repositor de mercado.

Com estilo próprio, Pantera se destaca por mostrar uma realidade diferente da maioria dos influenciadores fitness, bem como os desafios para manter os mais de 100 kg de massa muscular.

Após a conquista do Pro Card, o baiano sonha mais alto e quer competir entre os melhores do mundo e, quem sabe, enfrentar o ídolo brasileiro Ramon “Dino” Rocha Queiroz nos palcos internacionais do fisiculturismo.