Israel fala em "resposta mais severa" após ataque a Gaza

Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo - Foto: AFP

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse, neste domingo, 19, que o grupo radical Hamas “vai pagar um preço alto”, acusando-o de violar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em meio à nova ofensiva israelense sobre o território palestino.

O cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar o acordo. Katz disse que, caso o grupo não entenda a mensagem dos novos ataques, a resposta “vai ser cada vez mais severa.

O Exército israelense confirmou ter bombardeado militantes em Gaza, na área de Rafah, no sul, com a justificativa de “eliminar a ameaça e desmantelar alçapões de túneis e estruturas militares usadas para atividades terroristas”.

De acordo com o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, o ataque realizado contra Gaza mais cedo ocorre após “repetidas violações do acordo de cessar-fogo e o ataque criminoso realizado por elementos terroristas do Hamas.

O Hamas, por sua vez, afirmou não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto em Rafah envolvendo Israel e reforçou que cumpre os acordos do cessar-fogo.