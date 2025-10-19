Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OFENSIVA

Israel fala em "resposta mais severa" após ataque a Gaza

Ministro da Defesa de Israel afirmou que Hamas “vai pagar um preço alto”

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 13:10 h
Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo
Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo -

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse, neste domingo, 19, que o grupo radical Hamas “vai pagar um preço alto”, acusando-o de violar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em meio à nova ofensiva israelense sobre o território palestino.

Leia Também:

Tempo mudou: Inmet emite alerta na Bahia; veja previsão
Polícia toma atitude após investigador fazer sexo com 5 presos em cela
Ônibus com destino à Bahia se envolve em acidente no Distrito Federal

O cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar o acordo. Katz disse que, caso o grupo não entenda a mensagem dos novos ataques, a resposta “vai ser cada vez mais severa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Exército israelense confirmou ter bombardeado militantes em Gaza, na área de Rafah, no sul, com a justificativa de “eliminar a ameaça e desmantelar alçapões de túneis e estruturas militares usadas para atividades terroristas”.

De acordo com o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, o ataque realizado contra Gaza mais cedo ocorre após “repetidas violações do acordo de cessar-fogo e o ataque criminoso realizado por elementos terroristas do Hamas.

O Hamas, por sua vez, afirmou não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto em Rafah envolvendo Israel e reforçou que cumpre os acordos do cessar-fogo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cessar-fogo Gaza Hamas Israel Israel Katz ministro da defesa ofensiva resposta violação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar acordo
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x