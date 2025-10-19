OFENSIVA
Israel fala em "resposta mais severa" após ataque a Gaza
Ministro da Defesa de Israel afirmou que Hamas “vai pagar um preço alto”
Por Redação
O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse, neste domingo, 19, que o grupo radical Hamas “vai pagar um preço alto”, acusando-o de violar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, em meio à nova ofensiva israelense sobre o território palestino.
Leia Também:
O cessar-fogo entre Israel e Hamas corre riscos após ambos se acusarem de violar o acordo. Katz disse que, caso o grupo não entenda a mensagem dos novos ataques, a resposta “vai ser cada vez mais severa.
O Exército israelense confirmou ter bombardeado militantes em Gaza, na área de Rafah, no sul, com a justificativa de “eliminar a ameaça e desmantelar alçapões de túneis e estruturas militares usadas para atividades terroristas”.
De acordo com o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, o ataque realizado contra Gaza mais cedo ocorre após “repetidas violações do acordo de cessar-fogo e o ataque criminoso realizado por elementos terroristas do Hamas.
O Hamas, por sua vez, afirmou não ter conhecimento de nenhum incidente ou confronto em Rafah envolvendo Israel e reforçou que cumpre os acordos do cessar-fogo.
