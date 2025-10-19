Menu
CLIMA

Tempo mudou: Inmet emite alerta na Bahia; veja previsão

Alertas vigentes englobam ao todo 324 municípios do estado

19/10/2025 - 11:39 h
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu cinco alertas meteorológicos, três nas cores amarelo e dois na cor laranja, o que abrange áreas do Estado da Bahia.

Os alertas vigentes englobam ao todo 324 municípios do estado e envolvem regiões de outros 19 estados. Os avisos para Bahia indicam possibilidade de ocorrência de ventos costeiros e chuvas intensas.

Alerta amarelo: chuvas intensas

O alerta amarelo para Chuvas Intensas é classificado como de perigo potencial. Ele vigora de 10h deste domingo, 19 de outubro, até 10h desta segunda-feira (20). Na Bahia, abrange 61 municípios.

O aviso indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). De acordo com o Inmet, essas condições representam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Na Bahia, os municípios abrangidos localizam-se nas regiões Sul Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro Sul Baiano e Vale São-Franciscano da Bahia.

Alerta laranja: ventos costeiros

O alerta laranja para Ventos Costeiros é classificado como de perigo. Ele vigora de 9h deste domingo, 19 de outubro, até até 23h do mesmo dia. Na Bahia, abrange 7 municípios.

O aviso indica possibilidade de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Na Bahia, os municípios abrangidos localizam-se nas regiões Sul Baiano.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda); Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

