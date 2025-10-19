MAIS UM
Ônibus com destino à Bahia se envolve em acidente no Distrito Federal
Pelo menos 15 pessoas feridas na BR-020, na noite deste sábado, 18
Por Redação
Um grave acidente envolvendo um ônibus que seguia viagem para Bahia, um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos 15 pessoas feridas na BR-020, neste sábado, 18, no Distrito Federal.
O acidente foi por volta das 23h30, próximo a Planaltina (DF), sentido de Formosa (GO).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou sete viaturas para o atendimento da ocorrência, dada a gravidade da colisão.
Detalhes do acidente
- O ônibus transportava 31 passageiros com destino à Bahia.
- O condutor do coletivo ficou preso às ferragens.
- Ele foi resgatado em estado crítico, com múltiplas fraturas.
- Depois, encaminhado ao Hospital de Base do DF.
Ao todo, 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica. Todas estavam conscientes e orientadas, com predominância de ferimentos leves.
Os bombeiros realizaram todos os protocolos de segurança no local, incluindo a estabilização dos veículos e a prevenção de novos acidentes.
As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A cena do acidente foi isolada e permanece sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o caso.
Acidente em Pernambuco
Na última sexta-feira, 17, um acidente com ônibus deixou ao menos 15 mortos e vários feridos na BR-423, na altura da Serra dos Ventos, no município de Saloá, Agreste pernambucano.
O ônibus com 30 passageiros saiu do município de Brumado, sudoeste da Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na volta à Bahia.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro. Parte dos feridos foi levado para o hospital municipal de Saloá.
Outros feridos foram levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Ambulâncias de outros municípios próximos também ajudaram no resgate.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionada por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional para o local.
