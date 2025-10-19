Ônibus com destino à Bahia se envolve em acidente no Distrito Federal

Pelo menos 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica - Foto: Bombeiros Militar | Distrito Federal

Um grave acidente envolvendo um ônibus que seguia viagem para Bahia, um carro de passeio e um caminhão deixou ao menos 15 pessoas feridas na BR-020, neste sábado, 18, no Distrito Federal.

O acidente foi por volta das 23h30, próximo a Planaltina (DF), sentido de Formosa (GO).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou sete viaturas para o atendimento da ocorrência, dada a gravidade da colisão.

Detalhes do acidente

O ônibus transportava 31 passageiros com destino à Bahia.

O condutor do coletivo ficou preso às ferragens.

Ele foi resgatado em estado crítico, com múltiplas fraturas.

Depois, encaminhado ao Hospital de Base do DF.

Ao todo, 15 vítimas foram levadas para unidades hospitalares, conforme orientação médica. Todas estavam conscientes e orientadas, com predominância de ferimentos leves.

Os bombeiros realizaram todos os protocolos de segurança no local, incluindo a estabilização dos veículos e a prevenção de novos acidentes.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A cena do acidente foi isolada e permanece sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que investiga o caso.

Acidente em Pernambuco

Na última sexta-feira, 17, um acidente com ônibus deixou ao menos 15 mortos e vários feridos na BR-423, na altura da Serra dos Ventos, no município de Saloá, Agreste pernambucano.

O ônibus com 30 passageiros saiu do município de Brumado, sudoeste da Bahia, com destino a Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu na volta à Bahia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro. Parte dos feridos foi levado para o hospital municipal de Saloá.

Outros feridos foram levado para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Ambulâncias de outros municípios próximos também ajudaram no resgate.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionada por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional para o local.