Israel diz que Hamas atacou forças israelenses em Gaza

Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense - Foto: MAHMUD HAMS | AFP

Israel acusou o Hamas de atacar as forças israelenses no sul de Gaza, enquanto os militares realizavam ataques aéreos na cidade de Rafah, o primeiro grande teste do cessar-fogo mediado pelos EUA.

Uma autoridade militar israelense afirma que o Hamas atacou as forças israelenses em Rafah, no sul de Gaza, com granadas propelidas por foguetes e disparos de franco-atiradores, levando Israel a realizar ataques na área apenas nove dias após o início do cessar-fogo.

A fonte israelense familiarizada com o assunto disse que as forças israelenses sofreram baixas como resultado dos ataques. O incidente ocorreu além da Linha Amarela, fronteira inicial de retirada israelense definida no acordo de cessar-fogo.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve convocar uma consulta de segurança na manhã de domingo, incluindo o ministro da Defesa e o chefe militar.

O Hamas ainda não se pronunciou sobre as acusações, mas um alto funcionário do grupo, Izzat Al-Rishq, disse logo depois no Telegram que os militantes continuam comprometidos com o acordo de cessar-fogo e acusou Israel de "fabricar pretextos frágeis para justificar seus crimes".