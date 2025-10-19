Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OFENSIVA

Israel diz que Hamas atacou forças israelenses em Gaza

Granadas propelidas por foguetes teriam sido usadas, além de disparos dos franco-atiradores

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 7:49 h
Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense
Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense -

Israel acusou o Hamas de atacar as forças israelenses no sul de Gaza, enquanto os militares realizavam ataques aéreos na cidade de Rafah, o primeiro grande teste do cessar-fogo mediado pelos EUA.

Leia Também:

Comércio pode abrir apesar de feriado
Museu do Louvre é assaltado e fica fechado neste domingo
Prefeitura contratou 226 servidores sem processo seletivo

Uma autoridade militar israelense afirma que o Hamas atacou as forças israelenses em Rafah, no sul de Gaza, com granadas propelidas por foguetes e disparos de franco-atiradores, levando Israel a realizar ataques na área apenas nove dias após o início do cessar-fogo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A fonte israelense familiarizada com o assunto disse que as forças israelenses sofreram baixas como resultado dos ataques. O incidente ocorreu além da Linha Amarela, fronteira inicial de retirada israelense definida no acordo de cessar-fogo.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deve convocar uma consulta de segurança na manhã de domingo, incluindo o ministro da Defesa e o chefe militar.

O Hamas ainda não se pronunciou sobre as acusações, mas um alto funcionário do grupo, Izzat Al-Rishq, disse logo depois no Telegram que os militantes continuam comprometidos com o acordo de cessar-fogo e acusou Israel de "fabricar pretextos frágeis para justificar seus crimes".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação ataque Forças israelenses Gaza Hamas Israel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense
Play

Asteroide potencialmente perigoso ao mundo será visível a olho nu

Comunicado de ataque foi feito por autoridade militar israelense
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x