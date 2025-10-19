Comércio pode abrir apesar de feriado

MASSA! + A TARDE PLAY ASSUNTO: Especial Meu Bairro é MASSA! Em Cajazeiras. Na foto: comércio na avenida Engenheiro Raimundo Carlos Neri Foto: José Simões/Ag A TARDE. Data:12/09/25. - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Os trabalhadores do comércio estão livres da rotina de acordar cedo para pegar serviço amanhã, mas as lojas poderão abrir, se seus proprietários e familiares quiserem atender a clientela.

O chamado é do presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta, conhecedor de pequenos e médios empreendimentos os quais podem abrir com a união de parentes e amigos.

Tudo sobre Tempo Presente em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O feriado ganhou data fixa – 30 de outubro – na gestão da presidenta Dilma Rousseff, mas as convenções coletivas têm mantido a tradição de reservar para o comerciário a terceira segunda-feira do mês de outubro.

Para Paulo Motta, deve-se respeitar e aplaudir a qualidade do trabalho da mão de obra, reconhecendo o direito à folga, como uma conquista política do Sindicato dos Comerciários.

– Nada impede que funcionem as lojas pequenas e médias, aquelas de estrutura familiar, mas as maiores não terão como abrir segunda dia 20 – afirma Paulo Motta.

O “Dia do Comerciário” alcança 12 mil lojistas filiados, totalizando cerca de 125 mil trabalhadoras e trabalhadores, liberados segunda dia 20, para levar suas crianças e com elas divertirem-se em locais de entretenimento e lazer.

Passada a folga de segunda dia 20, o comércio varejista entra na cadência de final de ano, com o movimento de contratação temporária tendo em vista o aumento da demanda nas lojas.

A oportunidade costuma transformar-se em emprego fixo e de carteira assinada para cerca de 10 mil pessoas, em média, a depender do desempenho do prestador de serviço.

Sarau infantil em Tubarão

Um encontro multicultural, envolvendo diversas linguagens artísticas, vai reunir crianças de melanina apurada, no dia 25, às 14 horas, na Quadra de Tubarão, um dos mais belos – e pouco conhecidos – recantos de Salvador. O Sarau Dikebradinha encerra as comemorações do mês das crianças, adaptando programações de adultos para o formato infanto juvenil, envolvendo música, dança e hip-hop - ou melhor, "hip-hopinho". O "Hip-Hopinho" tem uma proposta lúdica e educativa para apresentar às crianças os elementos da cultura Hip-Hop, como formas de expressão artística, identitária e de transformação social.

POUCAS & BOAS

Consolidado como evento esportivo marcado pela solidariedade, acontece hoje a 5ª edição da Volta da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). A arrecadação dos 1.500 inscritos somou 300 bolsas de sangue e 6 mil kg de alimentos. A concentração será na sede da instituição, com largada às 7h para percursos de 5 km e 10 km. A prova é homologada pela Federação Baiana de Atletismo, com premiação que soma R$ 6.000,00 em dinheiro. Animação terá apresentações da banda AfroPop e de grupos de fanfarra.

A Associação de Guias, Condutores e Promotores de Turismo de Ilhéus (AGCPTI) realiza amanhã um encontro da classe para fortalecer seus membros e valorizar a atividade. Com o tema ‘Vamos juntos celebrar Ilhéus – ontem, hoje e sempre!’, o evento abre o período do Verão 2025/26. Com início às 18h no Teatro Municipal, a programação contará com palestras em diferentes abordagens focadas no aspecto turístico, com destaque para a cultura local.

Em São Desidério cresce a expectativa para a realização da 3ª edição da Festa Literária Itinerante Caminhos do Oeste (Flico), dias 23 e 24 de outubro. Com o tema ‘Literatura como território de vozes e memórias’, o evento terá oficinas, apresentações culturais, sarau poético e cordel dentre outras ações como a Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato. Contemplado no Edital de Apoio às Festas, Feiras e Festivais Literários do Programa Bahia Literária, tem apoio do Estado, via Fundação Pedro Calmon.