Museu do Louvre é assaltado e fica fechado neste domingo

Assalto foi logo durante a abertura do local - Foto: THOMAS SAMSON | AFP

O Museu do Louvre, em Paris, foi fechado neste domingo, 19, após um assalto logo nas primeiras horas da manhã. A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou a ocorrência e disse que as autoridades investigam o caso.

O assalto foi durante a abertura do local. Não houve feridos. "Estou no local ao lado das equipes do museu e da polícia. As averiguações estão em andamento”, escreveu Dati no X.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O museu deve permanecer fechado por “razões excepcionais. Policiais isolaram o local e realizam perícia no prédio histórico, que abriga obras icônicas como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, e a Vênus de Milo.

Fontes do gabinete da ministra informaram à Agência France-Presse (AFP) que um ou mais criminosos entraram no museu logo após a abertura. Ainda não há confirmação sobre o que foi levado.

De acordo com informações obtidas pela AFP, os criminosos fugiram após roubar joias expostas em uma das galerias. Os suspeitos teriam entrado no museu pelo lado do rio Sena, onde existem obras em andamento, e teriam usado um elevador de serviço para chegar à Galeria de Apolo, onde tem parte da coleção de joias de Napoleão e da imperatriz.

Durante o ataque, os criminosos quebraram vitrines e agiram rapidamente. Testemunhas relataram à imprensa francesa que um cúmplice ficou de vigia enquanto os outros recolhiam as peças.

As investigações seguem sob responsabilidade da polícia de Paris, que analisa câmeras de segurança e busca identificar o grupo.