Justiça Federal inaugura nova sede em Paulo Afonso e debate setor energético

A Justiça Federal realizará, nos dias 6 e 7 de novembro, o Fórum de Direito Energético, Regulação e Sustentabilidade. No período do evento também acontecerá a inauguração da sede própria da Justiça Federal em Paulo Afonso, na Bahia.



A solenidade será feita no dia 7 de novembro, às 18h, na Rua Bahia, Lote 190, Quadra 03, Bairro General Dutra. A Subseção Judiciária está sob a direção do Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu, que conduzirá a cerimônia.



A nova sede receberá o nome de Fórum Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca, em homenagem ao magistrado que integrou o TJBA e exerceu funções em Paulo Afonso. Ele é pai do Desembargador Federal César Jatahy (TRF1) e do Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca Júnior (TJBA), que se disse feliz pela honraria concedida ao pai.

"Estou muito feliz e honrado com a homenagem prestada pela Justiça Federal ao meu saudoso e querido pai. Magistrado vocacionado, prestou serviços ao Poder Judiciário por quase meio século, sendo, inclusive, juiz na Comarca de Paulo Afonso, onde doravante o Fórum terá o seu nome. Em meu nome pessoal e de todos da família Jatahy Fonseca, manifesto a nossa gratidão", declarou.



Presenças confirmadas na inauguração:

• Ministro do STJ Carlos Augusto Pires Brandão

• Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu

• Juiz Federal Ávio Mozar José Ferraz de Novaes (representando a Direção do Foro da SJBA)

• Desembargadores Federais do TRF1: César Jatahy, Hércules Fajoses, Newton Ramos, João Carlos Mayer, Flávio Jardim, entre outros.

• Representantes do Ministério Público Federal, OAB, TJBA e autoridades federais, estaduais e municipais.



Apesar de convidado, o ministro do Supremo Tribunal Federal Kassio Nunes Marques estaria tentando organizar sua agenda para se fazer presente ao evento.

Servidores, colaboradores, estagiários e a sociedade em geral estão convidados para a solenidade. Após o ato oficial, haverá coquetel de inauguração nas novas instalações.



Trajetória do homenageado

O Desembargador Edmilson Jatahy Fonseca nasceu em 18 de agosto de 1933, em Santo Estêvão. Diplomou-se pela de Direito da Bahia, em dezembro de 1960.

Cinco anos depois, ele foi aprovado em concurso público para Juiz de Direito, sendo nomeado para a Comarca de Glória e, posteriormente, para Paulo Afonso, Feira de Santana e Salvador, onde foi Titular da 10ª Vara Crime, da 1ª Vara Cível e da 16ª Vara Cível.



Em 1982, foi promovido, por merecimento, a Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia. Em fevereiro de 1998, tomou posse na Presidência do Tribunal de Justiça, cargo que exerceu até 1º de fevereiro de 2000.



Fórum debate setor energético

O Fórum de relevância nacional reunirá autoridades do Poder Judiciário, especialistas do setor elétrico e representantes de órgãos públicos para discutir os principais desafios climáticos, regulatórios, operacionais e jurídicos do setor energético no Brasil. O encontro ocorrerá na cidade estratégica para a matriz hidrelétrica nacional.

A iniciativa é promovida pela Subseção Judiciária de Paulo Afonso, dirigida pelo Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu, em parceria com a Eletrobras, ANEEL, Ministério de Minas e Energia (MME) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Confira a programação completa do evento:

Dia 1 – Clima, Política Pública, Operação e Judicialização

A programação do dia 6 contará com painéis sobre:

• A interface entre clima, planejamento e regulação;

• Desafios operacionais do Sistema Interligado Nacional;

• Diálogo institucional sobre a judicialização do setor elétrico;

• Mediações conduzidas pelo Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu;

Estarão presentes dirigentes da ANEEL, ANA, EPE, MME e Eletrobras.

Dia 2 – Visita Técnica e Painéis Jurídicos

A manhã do dia 7 terá visita técnica à Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso, com a presença de:



Ministros do STJ

• Carlos Augusto Pires Brandão

• Reynaldo Soares da Fonseca



Desembargadores Federais do TRF1

• Flávio Jardim

• César Jatahy

• Newton Ramos

• Hércules Fajoses

• Leão Alves

• Marcelo Albernaz

• João Carlos Mayer



Além dos desembargadores, participarão juízes federais (como Ávio Mozar José Ferraz de Novaes), autoridades do TRF5, TJBA, prefeitos e representantes da OAB.



À tarde, os painéis jurídicos abordarão:

• Clima, energia e aspectos jurídicos do setor elétrico;

• Cobrança ex-post;

• Painel 7 – Litigância no Setor Elétrico, com Desembargador Federal Flávio Jardim (TRF1);

• Painel 8 – Controle Judicial sobre a Regulação, com Desembargador Federal Newton Ramos (TRF1);

• Painel 9 – Talk Show com os Ministros do STJ Carlos Augusto Pires Brandão e Reynaldo Soares da Fonseca, mediado pelo Juiz Federal João Paulo Pirôpo de Abreu



O evento está associado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 8 e 16 da ONU, que tratam de Trabalho Decente e Crescimento Econômico e Paz, Justiça e Instituições Eficazes.