INVESTIGAÇÃO

Polícia toma atitude após investigador fazer sexo com 5 presos em cela

Servidor foi afastado das funções até a conclusão do processo administrativo disciplinar

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 10:49 h
Após receber as denúncias, o delegado comunicou o ocorrido à corregedoria,


O policial civil investigado por fazer sexo com cinco presos em uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada no município de Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, foi afastado de suas funções até a conclusão do procedimento.

De acordo com a corporação, o caso está sendo apurado no município de origem e também foi encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, responsável por conduzir o processo administrativo disciplinar.

Em nota oficial, a instituição afirmou que “as informações veiculadas estão sendo apuradas no município de São Gabriel da Cachoeira e o caso já foi devidamente encaminhado à Corregedoria-Geral do Sistema de Segurança Pública do Amazonas”.

O texto reforça ainda que o servidor foi afastado e que a corporação “não compactua com quaisquer desvios de conduta”.

Caso chamou atenção

O episódio ganhou repercussão após relatos de que o policial teria chegado embriagado à delegacia durante o plantão noturno e obrigado os presos a manter relações sexuais com ele dentro da cela.

Ainda segundo os relatos, durante a ação, os detentos teriam conseguido tomar a arma do investigador, que só foi recuperada na manhã seguinte, quando o caso foi denunciado ao delegado titular da unidade.

Após receber as denúncias, o delegado comunicou o ocorrido à corregedoria, que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos. O procedimento corre sob sigilo.

Dententos ouvidos

Os detentos já foram ouvidos e confirmaram a versão apresentada nas primeiras denúncias. A corregedoria também deve ouvir outros servidores da delegacia e analisar os laudos periciais antes de encaminhar um relatório final ao comando da corporação.

Fontes ligadas à investigação afirmaram que, além das sanções administrativas, o policial poderá responder criminalmente por estupro e abuso de autoridade, caso as suspeitas sejam comprovadas.

Abuso de autoridade Amazonas Corregedoria estupro investigação Polícia Civil Santa Isabel do Rio Negro segurança pública

x