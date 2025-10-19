Menu
POLÍCIA
INVESTIGAÇÃO

Homem é assassinado a tiros em via pública da Liberdade

vítima foi surpreendida por homens armados enquanto caminhava pela via

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/10/2025 - 9:48 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem foi morto a tiros na noite de sábado, 17, na Ladeira de São Cristóvão, localizada no bairro da Liberdade, em Salvador. O crime aconteceu por volta das 21h e assustou moradores da região, que relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi surpreendida por homens armados enquanto caminhava pela via. Ele foi atingido várias vezes e morreu no local, antes da chegada do socorro. Testemunhas informaram que os suspeitos fugiram logo após os disparos.

DPT acionado

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas, isolaram a área e realizaram a perícia e a remoção do corpo.

O caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime. Guias de perícia já foram expedidas e diligências continuam sendo realizadas na tentativa de identificar os autores.

Bahia Dhpp HOMICÍDIO Liberdade Polícia Salvador segurança pública violência urbana

