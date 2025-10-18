SALVADOR
Incêndio atinge vegetação na Avenida Paralela; assista
Fogo foi registrado por populares na tarde deste sábado
Por Redação
Chamas altas foram vistas por populares que passavam pela Avenida Paralela na noite deste sábado, 18, sentido Lauro de Freitas. De acordo com informações preliminares, o fogo estaria em uma área de vegetação próximo à faculdade UniFTC que fica bem perto do Shopping Paralela.
Segundo apurado pelo A TARDE, o fogo acontece em uma área entre a Igreja dos Mormos e a faculdade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e já atua na ocorrência. Não há registro de feridos nem informações a respeito das causas do incêndio. Uma fumaça bem intensa já é possível ser vista por pessoas que passam pela localidade.
Moradores da região contaram ao Portal A TARDE que o odor está atingindo os prédios da região de Alphaville, inclusive cinzas foram vistas na varanda de um apartamento. Um outro morador passou pela Paralela com os vidros fechados e percebeu o forte calor vindo do fogo intenso.
