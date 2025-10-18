Incêndio atinge vegetação na Avenida Paralela; assista

Fogo atinge vegetação na Paralela - Foto: Reprodução/ Vídeo

Chamas altas foram vistas por populares que passavam pela Avenida Paralela na noite deste sábado, 18, sentido Lauro de Freitas. De acordo com informações preliminares, o fogo estaria em uma área de vegetação próximo à faculdade UniFTC que fica bem perto do Shopping Paralela.

Segundo apurado pelo A TARDE, o fogo acontece em uma área entre a Igreja dos Mormos e a faculdade.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e já atua na ocorrência. Não há registro de feridos nem informações a respeito das causas do incêndio. Uma fumaça bem intensa já é possível ser vista por pessoas que passam pela localidade.

Moradores da região contaram ao Portal A TARDE que o odor está atingindo os prédios da região de Alphaville, inclusive cinzas foram vistas na varanda de um apartamento. Um outro morador passou pela Paralela com os vidros fechados e percebeu o forte calor vindo do fogo intenso.