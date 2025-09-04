SALVADOR
Incêndio destrói casa e deixa pai e filho feridos em Pirajá
Caso aconteceu na noite de quarta-feira, 3
Por Redação
Uma casa foi totalmente destruída após um incêndio na noite de quarta-feira, 3, no bairro de Pirajá, em Salvador. Pai e filho ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros.
Segundo informações do 12° Grupamento de Bombeiros Militar (12°GBM/Salvador), vizinhos conseguiram controlar parte das chamas antes da chegada do socorro. As vítimas foram encaminhadas para um hospital da capital baiana.
A causa do incêndio ainda é desconhecida, e o Corpo de Bombeiros segue investigando as circunstâncias que provocaram o fogo.
