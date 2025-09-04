Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Blogueira é executada dentro de casa no Subúrbio de Salvador

Kakay Britto, de 26 anos, teve sua casa invadida na madrugada desta quinta-feira, 4

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/09/2025 - 9:12 h | Atualizada em 04/09/2025 - 10:19
Kakay chegou a ser socorrida mas não resistiu -

Uma blogueira conhecida como Kakay Britto, de 26 anos, foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira, 4, após ter a casa invadida por homens armados na Rua do Amparo, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Segundo informações da Polícia Civil da Bahia (PC-BA), dois homens invadiram a residência onde ela estava e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. Kakay chegou a ser socorrida por um primo para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu.

Informações preliminares apontam que uma possível motivação para o crime estaria relacionada a uma publicação de Kakay nas redes sociais, na qual ela lamentava a morte de um jovem supostamente integrante de uma facção criminosa. No entanto, a Polícia não confirmou essa versão e ainda não há informações sobre qualquer ligação entre a execução da blogueira e o falecimento do rapaz.

O Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), Coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comentou o caso em entrevista ao portal A TARDE. Ele afirmou que a corporação busca cada vez mais integrar e aprimorar o trabalho no subúrbio, mostrando de forma mais transparente os serviços prestados.

"A gente tá buscando mais e mais integrar e mostrar melhor nosso serviço. Nós não vamos manter aqui ninguém que não tenha condições de manter-se usando a farda. E para isso nós temos que ter o trabalho voltado para a corregedoria, com o GAECO e o Ministério Público presente, acompanhando todas as ocorrências, mas também fazendo uma ampliação de policiamento em todos os espaços".

De acordo com a PC, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa expediu as guias para remoção e perícia. A especializada segue com oitivas e diligências para esclarecer a motivação do crime e identificar os autores.

x