ACIDENTE
Gari que ficou preso no metrô recebe alta dois meses depois
José Cosme segue debilitado, mas já está em casa e terá acompanhamento médico
Por Leilane Teixeira
O agente de limpeza pública José Cosme de Jesus Gonçalves, que sofreu um grave acidente ao ficar preso entre o trem e a plataforma do metrô de Salvador, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 3, dois meses após o ocorrido.
Segundo a família, José Cosme segue debilitado, mas já está em casa e terá acompanhamento médico contínuo durante o processo de recuperação. O familiares informaram ainda que o Gari vai voltar a anda, pois não teve lesão nas pernas, apenas na bacia.
O gari também voltou a se alimentar e falar normalmente, mas ainda depende de bolsas coletoras, já que sofreu perfurações na região íntima.
O acidente aconteceu no dia 29 de junho. O profisisonal ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até o dia 13 de agosto. De lá para cá, ele saiu da UTI e estava na enfermaria se recuperando.
Relembre o acidente
O acidente aconteceu na estação Campinas de Pirajá, na Linha 1 do metrô. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o gari, atrasado para o trabalho, atravessou os trilhos para tentar pegar o trem do outro lado. Ele não conseguiu chegar a tempo e foi atingido.
No impacto, José Cosme teve perfurações:
- na bacia;
- bexiga;
- e reto.
Levado inconsciente para o Hospital do Subúrbio, passou por cirurgia de emergência e permaneceu internado na UTI até 13 de agosto.
A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), onde José Cosme trabalha há 5 anos e 6 meses, informou que tem prestado apoio ao funcionário desde o acidente. O caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia Territorial de São Caetano.
