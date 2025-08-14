Homem que ficou preso entre plataforma e trem do metrô recebe alta

Homem que ficou preso em metrô recebe alta - Foto: Divulgação

O homem que ficou preso entre a plataforma da estação Campinas de Pirajá e o metrô, no final de junho, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, do Hospital do Subúrbio, nesta quarta-feira, 13, após dois meses internado. Ele precisou passar por processos cirúrgicos por conta dos graves ferimentos sofridos e agora está com o quadro de saúde estável.

Segundo familiares, o homem identificado como José Cosme de Jesus Gonçalves, fraturou ossos, sofreu perfurações nas partes íntimas e perdeu muito sangue, sendo levado para o centro médico desacordado pelos agentes do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a família o rapaz estava atrasado para o trabalho e por isso tentou pular os trilhos, ficando preso. Ele era funcionário da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) há cerca de cinco anos.

Relembre o caso

Os passageiros que frequentavam a estação estação Campinas de Pirajá, em Salvador, no dia 29 de julho, vão se lembrar por muito tempo da cena de José Cosme de Jesus Gonçalves preso com as pernas prensadas entre a plataforma da estação e o trem, gritando por socorro.

Ele tentou atravessar os trilhos para entrar no transporte na linha oposta, porém não conseguiu subir a tempo, ficando preso. Imagens capturadas pelas câmeras de segurança captaram o homem descendo nos trilhos para atravessá-los.

Confira o vídeo