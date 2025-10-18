Operação Praia: frota de ônibus é aumentada em Salvador nos finais de semana

A operação é realizada em duas fases e seguirá até o final do verão - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

As frotas de ônibus que roda pelas praias comearam a ganhar reforço através da Operação Praia 2025, lançada pela Secretaria de Mobilidade (Semob), que tem como objetivo de reforçar o transporte público para quem deseja aproveitar as praias da capital baiana durante os fins de semana e feriados.

A operação é realizada em duas fases e seguirá até o final do verão;

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Primeira Etapa

Na 1ª etapa, que vai até o dia 2 de novembro, o reforço será feito com ônibus da frota reguladora, distribuídos de acordo com a demanda. No total, 18 veículos do sistema convencional serão posicionados estrategicamente neste domingo (19) nas estações;

Lapa;

Acesso Norte;

Pirajá;

Mussurunga;

final de linha da Base Naval, à disposição das equipes de fiscalização da Semob.

Esses ônibus entram em operação conforme a necessidade, de acordo com o volume de usuários e a demanda identificada ao longo do dia.

A primeira fase será encerrada uma semana antes dos finais de semana de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 9 e 16 de novembro, permitindo a transição para a segunda fase da operação.

Segunda etapa

A partir do dia 23 de novembro, começará a segunda fase da Operação Praia, com o reforço de frota nas linhas que apresentarem maior demanda aos sábados, domingos e feriados, com base na avaliação operacional realizada nas semanas anteriores.

Durante todo o período da operação, agentes da Semob permanecem nos terminais e estações para acompanhar o serviço, orientar usuários e operadores e monitorar o fluxo de passageiros, garantindo maior conforto e agilidade no deslocamento até as praias da cidade.