POLÍCIA
Homem é executado a tiros na frente de criança e padrasto na Bahia
Investigação ficará a cargo da Delegacia Territorial de Jaguaquara
Por Redação
Um homem morreu neste sábado, 18, na cidade de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, interior da Bahia, após ser executado a tiros dentro de casa na frente do padrasto e de uma criança. A vítima foi identificada como Iago Alves dos Santos.
De acordo com a PM, quatro homens armados invadiram o imóvel arrombando a porta e atiraram contra o homem que morreu no local.
O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para realização de perícia e encaminhamento ao Instituto Médico Legal. A Delegacia Territorial de Jaguaquara vai investigar o homicídio para elucidar a motivação e autoria do crime.
