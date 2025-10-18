Menu
POLÍCIA

Homem é executado a tiros na frente de criança e padrasto na Bahia

Investigação ficará a cargo da Delegacia Territorial de Jaguaquara

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 20:01 h | Atualizada em 18/10/2025 - 20:13
Autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas
-

Um homem morreu neste sábado, 18, na cidade de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, interior da Bahia, após ser executado a tiros dentro de casa na frente do padrasto e de uma criança. A vítima foi identificada como Iago Alves dos Santos.

De acordo com a PM, quatro homens armados invadiram o imóvel arrombando a porta e atiraram contra o homem que morreu no local.

O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para realização de perícia e encaminhamento ao Instituto Médico Legal. A Delegacia Territorial de Jaguaquara vai investigar o homicídio para elucidar a motivação e autoria do crime.

Bahia homem executado jaquaquara

