Falso médico "compra" cadáver para simular própria morte e se dá mal

Mandado de prisão foi expedido contra o falso médico - Foto: Ilustrativa | Polícia Civil

Um homem, identificado como Fernando Henrique Dardis, que se passava por médico foi desmascarado após simular a própria morte para escapar da Justiça por crimes como homicídio e exercício ilegal da profissão.

A investigação da polícia constatou que, durante o plano do falso doutor, ele teria comprado um cadáver e pago propina a agentes públicos.

O rapaz está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento com um esquema de corrupção no Serviço Funerário Municipal de Guarulhos. Segundo os agentes, Guerrero, como é conhecido, teria desembolsado pelo menos R$ 5 mil para que o corpo de um indigente fosse liberado irregularmente e utilizado em seu falso sepultamento.

Além das irregularidades cometidas com o corpo, uma série de outros crimes foi cometida por Fernando, como a falsificação de documentos para que sua morte fosse atestada e o suborno pago aos agentes públicos.

Com a fraude desvendada, o reconhecimento da morte de Guerrero foi revogado e o processo contra ele reaberto, com um mandado de prisão preventiva sendo expedido no mesmo momento.