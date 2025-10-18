Menu
POLÍCIA

Falso médico "compra" cadáver para simular própria morte e se dá mal

Homem teve mandado de prisão expedido após atestado de óbito ser revogado

Redação

Por Redação

18/10/2025 - 22:03 h
Mandado de prisão foi expedido contra o falso médico
Mandado de prisão foi expedido contra o falso médico -

Um homem, identificado como Fernando Henrique Dardis, que se passava por médico foi desmascarado após simular a própria morte para escapar da Justiça por crimes como homicídio e exercício ilegal da profissão.

A investigação da polícia constatou que, durante o plano do falso doutor, ele teria comprado um cadáver e pago propina a agentes públicos.

O rapaz está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento com um esquema de corrupção no Serviço Funerário Municipal de Guarulhos. Segundo os agentes, Guerrero, como é conhecido, teria desembolsado pelo menos R$ 5 mil para que o corpo de um indigente fosse liberado irregularmente e utilizado em seu falso sepultamento.

Corpo de mulher é encontrado com olho arrancado: "Tá pago a dívida"
Homem é preso em SP suspeito de matar adolescente em matagal na Bahia
Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar jovens atropelados

Além das irregularidades cometidas com o corpo, uma série de outros crimes foi cometida por Fernando, como a falsificação de documentos para que sua morte fosse atestada e o suborno pago aos agentes públicos.

Com a fraude desvendada, o reconhecimento da morte de Guerrero foi revogado e o processo contra ele reaberto, com um mandado de prisão preventiva sendo expedido no mesmo momento.

x