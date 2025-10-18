POLÍCIA
Falso médico "compra" cadáver para simular própria morte e se dá mal
Homem teve mandado de prisão expedido após atestado de óbito ser revogado
Por Redação
Um homem, identificado como Fernando Henrique Dardis, que se passava por médico foi desmascarado após simular a própria morte para escapar da Justiça por crimes como homicídio e exercício ilegal da profissão.
A investigação da polícia constatou que, durante o plano do falso doutor, ele teria comprado um cadáver e pago propina a agentes públicos.
O rapaz está sendo investigado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo por envolvimento com um esquema de corrupção no Serviço Funerário Municipal de Guarulhos. Segundo os agentes, Guerrero, como é conhecido, teria desembolsado pelo menos R$ 5 mil para que o corpo de um indigente fosse liberado irregularmente e utilizado em seu falso sepultamento.
Além das irregularidades cometidas com o corpo, uma série de outros crimes foi cometida por Fernando, como a falsificação de documentos para que sua morte fosse atestada e o suborno pago aos agentes públicos.
Com a fraude desvendada, o reconhecimento da morte de Guerrero foi revogado e o processo contra ele reaberto, com um mandado de prisão preventiva sendo expedido no mesmo momento.
