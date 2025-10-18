Menu
HOME > POLÍCIA
AÇÃO POLICIAL

Homem é preso em SP suspeito de matar adolescente em matagal na Bahia

Trabalho de inteligência permitiu identificar o local onde o corpo havia sido ocultado e rastrear o suspeito

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

18/10/2025 - 15:32 h
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi localizado na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi localizado na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de assassinar Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 4 de outubro. O corpo da adolescente foi encontrado em 15 de outubro, em uma área de matagal de difícil acesso, no município de Barreiras, oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi localizado na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, após uma ação conjunta entre as forças policiais dos dois estados.

Trabalho de inteligência

O trabalho de inteligência permitiu identificar o local onde o corpo havia sido ocultado e rastrear o suspeito, que fugiu para São Paulo logo após o crime.

Segundo as investigações, Ana Júlia foi vista pela última vez em uma festa em Barreiras. Testemunhas relataram que ela se envolveu em uma briga antes de desaparecer. Outro homem chegou a ser ouvido pela polícia, mas foi liberado por falta de provas.

Com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, o mandado de prisão temporária foi cumprido. O suspeito será transferido para a Bahia, onde vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

A investigação é conduzida pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), com apoio do:

  • Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Oeste);
  • da Delegacia de Homicídios (DH);
  • da 1ª Delegacia Territorial (DT).

A motivação do crime ainda está sob apuração.

Tags:

adolescente Bahia barreiras COORPIN Barreiras crime desaparecimento HOMICÍDIO investigação policial Polícia Civil São Paulo

x