AÇÃO POLICIAL
Homem é preso em SP suspeito de matar adolescente em matagal na Bahia
Trabalho de inteligência permitiu identificar o local onde o corpo havia sido ocultado e rastrear o suspeito
Por Leilane Teixeira
Um homem de 25 anos foi preso suspeito de assassinar Ana Júlia Jacob Lopes, de 17 anos, que estava desaparecida desde o dia 4 de outubro. O corpo da adolescente foi encontrado em 15 de outubro, em uma área de matagal de difícil acesso, no município de Barreiras, oeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito foi localizado na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, após uma ação conjunta entre as forças policiais dos dois estados.
Trabalho de inteligência
O trabalho de inteligência permitiu identificar o local onde o corpo havia sido ocultado e rastrear o suspeito, que fugiu para São Paulo logo após o crime.
Segundo as investigações, Ana Júlia foi vista pela última vez em uma festa em Barreiras. Testemunhas relataram que ela se envolveu em uma briga antes de desaparecer. Outro homem chegou a ser ouvido pela polícia, mas foi liberado por falta de provas.
Com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga, o mandado de prisão temporária foi cumprido. O suspeito será transferido para a Bahia, onde vai responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A investigação é conduzida pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), com apoio do:
- Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Oeste);
- da Delegacia de Homicídios (DH);
- da 1ª Delegacia Territorial (DT).
A motivação do crime ainda está sob apuração.
