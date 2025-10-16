Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO

Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado na Bahia

Jovem estava desaparecida desde a madrugada do dia 3 de outubro

Redação

Por Redação

16/10/2025 - 21:14 h
Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa
Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa -

O corpo da adolescente Ana Júlia Jacob Lopes, 17 anos, que estava desaparecida desde a madrugada do dia 4 deste mês, foi encontrado na quarta-feira, 15, em uma área de mata às margens da BR-135, próximo ao bairro Santo Antônio, em Barreiras, no oeste do estado.

Segundo informações da Polícia Civil, o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, foi localizado enterrado em uma cova rasa, em uma área de difícil acesso. Investigadores da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Barreiras), da Delegacia de Homicídios, GATTI Oeste e Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial localizaram o corpo após encontrar uma bolsa e roupas femininas próximas ao local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Departamento de Polícia Técnica confirmou, nesta quinta-feira, 16, a identificação do corpo após análise papiloscópica realizada pelo Perito Técnico Emanuel Gonçalves de Almeida e sua equipe. O laudo foi enviado à Delegacia de Homicídios de Barreiras, que investiga o caso sob o comando do delegado Jonsivaldo Pereira.

Desaparecimento

Ana Júlia foi vista pela última vez, na noite da sexta-feira, 3, após participar de uma festa tipo 'paredão' realizada em um galpão, na cidade de Barreiras. Segundo relatos de amigas, a jovem deixou o evento por volta das 5h da manhã do dia seguinte, pegando carona com um homem, ainda não identificado.

Leia Também:

Detento escapa da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador
Homem é morto por amigo durante briga no interior da Bahia
Violência na RMS: corpo é encontrado amarrado e com saco na cabeça

Ela teria se desentendido durante a festa com uma adolescente da mesma idade. A garota usou as redes sociais para negar envolvimento no desaparecimento da jovem. A polícia tem um suspeito e trabalha para confirmar autoria e motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

1ª Delegacia Territorial Ana Júlia Jacob Lopes barreiras BR-135 briga adolescente COORPIN Barreiras corpo encontrado Cova rasa crime violento Delegacia de Homicídios desaparecida exame papiloscópico festa paredão GATTI Oeste HOMICÍDIO investigação policial Polícia Técnica suspeito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Ana Júlia estava desaparecida, há 11 dias; corpo estava em cova rasa
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x