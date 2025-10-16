MISTÉRIO
Corpo de adolescente desaparecida é encontrado enterrado na Bahia
Jovem estava desaparecida desde a madrugada do dia 3 de outubro
Por Redação
O corpo da adolescente Ana Júlia Jacob Lopes, 17 anos, que estava desaparecida desde a madrugada do dia 4 deste mês, foi encontrado na quarta-feira, 15, em uma área de mata às margens da BR-135, próximo ao bairro Santo Antônio, em Barreiras, no oeste do estado.
Segundo informações da Polícia Civil, o cadáver, que estava em avançado estado de decomposição, foi localizado enterrado em uma cova rasa, em uma área de difícil acesso. Investigadores da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Barreiras), da Delegacia de Homicídios, GATTI Oeste e Serviço de Investigação da 1ª Delegacia Territorial localizaram o corpo após encontrar uma bolsa e roupas femininas próximas ao local.
O Departamento de Polícia Técnica confirmou, nesta quinta-feira, 16, a identificação do corpo após análise papiloscópica realizada pelo Perito Técnico Emanuel Gonçalves de Almeida e sua equipe. O laudo foi enviado à Delegacia de Homicídios de Barreiras, que investiga o caso sob o comando do delegado Jonsivaldo Pereira.
Desaparecimento
Ana Júlia foi vista pela última vez, na noite da sexta-feira, 3, após participar de uma festa tipo 'paredão' realizada em um galpão, na cidade de Barreiras. Segundo relatos de amigas, a jovem deixou o evento por volta das 5h da manhã do dia seguinte, pegando carona com um homem, ainda não identificado.
Ela teria se desentendido durante a festa com uma adolescente da mesma idade. A garota usou as redes sociais para negar envolvimento no desaparecimento da jovem. A polícia tem um suspeito e trabalha para confirmar autoria e motivação do crime.
