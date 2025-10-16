Menu
HOME > POLÍCIA
Detento escapa da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador

Seap informou que todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/10/2025 - 19:34 h
Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB
Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB

Um detento conseguiu escapar da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, nesta quinta-feira, 16. O preso foi identificado como Marcus Vinícius Santos Silva.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), o detento era farda azul, e, por isso, tinha autorização para circular no perímetro da Unidade, exercendo atividades laborativas desde setembro de 2024.

Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB.

Marcus Vinícius Santos Silva
Marcus Vinícius Santos Silva | Foto: FUGITIVO PRESÍDIO

Evasão

De acordo com a direção da unidade, Marcus teria aproveitado para escapar no momento em que encerrava suas atividades diárias, durante a limpeza de materiais na área externa.

Segundo a Seap, policiais penais realizaram varreduras no pavilhão e em todo o perímetro do Complexo à procura do interno, confirmando posteriormente a sua evasão.

Homem é morto por amigo durante briga no interior da Bahia
Violência na RMS: corpo é encontrado amarrado e com saco na cabeça
Quarto suspeito de matar motorista de app em SP é preso em Salvador

Medidas cabíveis

A Seap informou ainda que todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas, incluindo:

  • a comunicação às autoridades competentes
  • a abertura de processo administrativo;
  • registro das ocorrências policial e judicial.

Até o momento, o detento segue foragido e as autoridades realizam diligências para tentar localizá-lo.

