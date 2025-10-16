BUSCAS
Detento escapa da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador
Seap informou que todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas
Por Leilane Teixeira
Um detento conseguiu escapar da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador, nesta quinta-feira, 16. O preso foi identificado como Marcus Vinícius Santos Silva.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), o detento era farda azul, e, por isso, tinha autorização para circular no perímetro da Unidade, exercendo atividades laborativas desde setembro de 2024.
Ele estava lotado no Módulo IV, onde atuava no apoio ao serviço de alimentação, levando refeições para os outros módulos da PLB.
Evasão
De acordo com a direção da unidade, Marcus teria aproveitado para escapar no momento em que encerrava suas atividades diárias, durante a limpeza de materiais na área externa.
Segundo a Seap, policiais penais realizaram varreduras no pavilhão e em todo o perímetro do Complexo à procura do interno, confirmando posteriormente a sua evasão.
Medidas cabíveis
A Seap informou ainda que todas as medidas legais e administrativas cabíveis foram adotadas, incluindo:
- a comunicação às autoridades competentes
- a abertura de processo administrativo;
- registro das ocorrências policial e judicial.
Até o momento, o detento segue foragido e as autoridades realizam diligências para tentar localizá-lo.
