AÇÃO POLICIAL

Quarto suspeito de matar motorista de app em SP é preso em Salvador

Homem estava foragido desde 3 de outubro

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

16/10/2025 - 17:24 h
Flávio saiu de casa, em Osasco (SP), no dia 13 de setembro, para resolver uma pendência financeira com um amigo em Sorocaba
Flávio saiu de casa, em Osasco (SP), no dia 13 de setembro, para resolver uma pendência financeira com um amigo em Sorocaba -

O quarto homem apontado como participante do assassinato do motorista de aplicativo Flávio de Souza Rabelo, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, 16, em Salvador (BA). O crime ocorreu em 12 de setembro, na região de Araçariguama (SP).

A prisão foi realizada por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), em parceria com a Polícia Civil da Bahia. O suspeito estava foragido desde 3 de outubro.

Outros suspeitos

No início do mês, outros dois homens foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento no homicídio. De acordo com as investigações, o menor teria sido o responsável por degolar a vítima dentro do carro.

Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve a prisão formalizada.

Leia Também:

Polícia deflagra operação envolvendo padre flagrado com noiva de fiel
Receita apreende mais de mil celulares em shoppings de Salvador; entenda
Roubo milionário: qual é e quanto custa o carro roubado de Gracyanne

Relembre o caso

Flávio saiu de casa, em Osasco (SP), no dia 13 de setembro, para resolver uma pendência financeira com um amigo em Sorocaba. Às 19h, fez o último contato com a família e, por volta das 22h, acessou suas redes sociais pela última vez.

“O amigo entrou no carro da vítima e acompanhou todo o trajeto. Em determinado momento, um dos comparsas ordenou que o menor executasse Flávio. Ele estava no banco de trás e cortou o pescoço da vítima dentro do carro, de forma fria”, relatou o delegado.

Após o assassinato, os suspeitos levaram o corpo até o bairro Aparecidinha, em Sorocaba, onde já haviam preparado uma cova para ocultar o cadáver. O corpo de Flávio só foi encontrado no dia30 de setembro, enterrado em uma área de mata no bairro Aparecidinha.

No mesmo dia, o carro da vítima também foi localizado. Durante a perícia, o uso de luminol revelou grande quantidade de sangue no interior do veículo, confirmando que o homicídio ocorreu dentro do automóvel.

x