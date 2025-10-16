Quarto suspeito de matar motorista de app em SP é preso em Salvador

Flávio saiu de casa, em Osasco (SP), no dia 13 de setembro, para resolver uma pendência financeira com um amigo em Sorocaba - Foto: Arquivo pessoal

O quarto homem apontado como participante do assassinato do motorista de aplicativo Flávio de Souza Rabelo, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, 16, em Salvador (BA). O crime ocorreu em 12 de setembro, na região de Araçariguama (SP).

A prisão foi realizada por equipes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), em parceria com a Polícia Civil da Bahia. O suspeito estava foragido desde 3 de outubro.

Outros suspeitos

No início do mês, outros dois homens foram presos e um adolescente apreendido por envolvimento no homicídio. De acordo com as investigações, o menor teria sido o responsável por degolar a vítima dentro do carro.

Após ser localizado, o suspeito foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve a prisão formalizada.

Relembre o caso

Flávio saiu de casa, em Osasco (SP), no dia 13 de setembro, para resolver uma pendência financeira com um amigo em Sorocaba. Às 19h, fez o último contato com a família e, por volta das 22h, acessou suas redes sociais pela última vez.

“O amigo entrou no carro da vítima e acompanhou todo o trajeto. Em determinado momento, um dos comparsas ordenou que o menor executasse Flávio. Ele estava no banco de trás e cortou o pescoço da vítima dentro do carro, de forma fria”, relatou o delegado.

Após o assassinato, os suspeitos levaram o corpo até o bairro Aparecidinha, em Sorocaba, onde já haviam preparado uma cova para ocultar o cadáver. O corpo de Flávio só foi encontrado no dia30 de setembro, enterrado em uma área de mata no bairro Aparecidinha.

No mesmo dia, o carro da vítima também foi localizado. Durante a perícia, o uso de luminol revelou grande quantidade de sangue no interior do veículo, confirmando que o homicídio ocorreu dentro do automóvel.