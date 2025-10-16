Menu
HOME > BRASIL
BRASIL

Polícia deflagra operação envolvendo padre flagrado com noiva de fiel

Autoridades buscam suspeitos que vazaram as imagens que visualizaram nas redes sociais

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/10/2025 - 17:10 h
Padre é flagrado com mulher de fiel em casa paroquial
Padre é flagrado com mulher de fiel em casa paroquial -

A Polícia Civil (PC) deflagrou uma operação para cumprir quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos suspeitos que vazaram o vídeo de um padre junto da noiva de um fiel dentro de uma casa paroquial no Mato Grosso. As imagens se tornaram virais na terça-feira, 13.

Na operação foram apreendidos quatro aparelhos celulares que serão levados à perícia. Agora a PC investiga alguns possíveis crimes cometidos, sendo eles:

  • Constrangimento ilegal qualificado;
  • Invasão de domicílio qualificada;
  • Dano psicológico contra a vítima.

A investigação começou após a família da noiva que apareceu com o padre Luciano Braga Simplício registrar um boletim de ocorrência BO na última terça-feira, 13.

Agora, a PC apura a participação dos indivíduos envolvidos para esclarecer todos os fatos e responsabilizar os devidos autores.

Relembre o caso

O religioso Luciano Braga Simplício, padre da Diocese de Diamantino, foi flagrado com uma mulher de um fiel. O noivo aparece furioso arrombando a porta da casa paroquial com a ajuda de alguns amigos, visto que o padre recusou a abrir a porta.

Após entrarem no local, encontraram a mulher escondida debaixo da pia do banheiro.

O vídeo rapidamente viralizou e a Diocese de Diamantino confirmou o caso e divulgou uma nota dizendo que “todas as medidas canônicas estão sendo tomadas” e pediu “compreensão e oração” aos fiéis.

Veja o vídeo

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jornal MASSA! (@jornalmassaoficial)

