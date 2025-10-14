Padre é flagrado com noiva de fiel em casa; veja vídeo

Padre é flagrado com mulher de fiel em casa paroquial - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O padre Luciano Braga Simplício, ligado à paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi flagrado junto da noiva de um fiel em uma casa paroquial em Nova Maringá, em Cuiabá, nesta segunda-feira, 13.

Imagens registradas no local mostraram o noivo da mulher arrombando a porta do quarto e depois a do banheiro, depois do padre negar abrí-las. Após isso a noiva é encontrada chorando debaixo da pia do banheiro.

Em nota, a Diocese de Diamantino, responsável pela comunidade onde o padre atua, informou que iniciou, nesta terça-feira, 14, uma investigação sobre a conduta do padre.

"Comunicamos que, tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos", disse.

Padre se retrata

Em um áudio que circula nas redes sociais, o padre teria justificado a presença da fiel na casa e afirma que ela pediu permissão para usar o quarto externo para trocar de roupa e tomar banho, por ter trabalhado pela manhã na igreja.

“Ela brincou ‘padre, vou dormir aí’, e eu disse que era pra ela dormir do lado de fora. Ela estava sozinha e o menino (noivo) tinha viajado”.

Além disso, ele diz que não fez nada com a mulher, e ela estava escondida pois não queria ser vista.

Veja o vídeo do flagra: