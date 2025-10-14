Saiba o que muda e o que você pode pagar com o novo Pix Automático

Transferência via Pix (ilustração) - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

O Pix Automático passou a ser obrigatório para todas as instituições financeiras que operam o sistema de pagamentos instantâneos no Brasil. A nova modalidade, lançada pelo Banco Central, entrou em vigor na segunda-feira, 13, e promete revolucionar a forma como brasileiros pagam contas e serviços recorrentes.

Com o Pix Automático, consumidores poderão autorizar o pagamento automático de despesas como energia elétrica, água, internet, escolas, academias e assinaturas, sem precisar refazer o processo a cada mês. A medida visa facilitar a gestão financeira, reduzir atrasos e evitar multas por esquecimento.

Pagamentos automáticos direto pelo app bancário

O funcionamento do PIX Automático é simples e totalmente integrado aos aplicativos de bancos e carteiras digitais.

Após uma única autorização do cliente, os valores são debitados automaticamente na data de vencimento, conforme as condições definidas pelo usuário.

O consumidor pode configurar limites de valor, escolher datas e cancelar o serviço a qualquer momento. Além disso, notificações em tempo real mantêm o usuário informado sobre cada transação concluída.

Para ativar o recurso, basta acessar o aplicativo bancário, localizar a opção “PIX Automático”, definir as regras de pagamento e confirmar a autorização. As empresas enviam a cobrança via PIX, e o valor é descontado automaticamente da conta do cliente.

Mais liberdade e inclusão financeira

Diferente do débito automático tradicional, o PIX Automático não depende de convênios específicos entre bancos e prestadores de serviço.

Isso significa que qualquer conta pode ser paga por qualquer instituição, sem a necessidade de acordos comerciais, o que torna o processo mais ágil, inclusivo e competitivo.

Segundo o Banco Central, a novidade favorece a inclusão financeira, já que permite que pessoas sem cartão de crédito possam realizar pagamentos recorrentes com segurança.

Para empresas e prestadores de serviço, a funcionalidade representa redução de custos operacionais e diminuição da inadimplência, já que os pagamentos são realizados automaticamente.

A expectativa é que a novidade substitua gradualmente o débito automático e impulsione o uso do PIX em pagamentos recorrentes, tanto por consumidores quanto por empresas.