Receita Federal de olho no seu Pix! Veja a regra dos R$ 5 mil e como evitar multa

Sistema automatizado da Receita identifica padrões atípicos - Foto: Diego Thomazini/ Shutterstock

A Receita Federal intensificou o monitoramento de transações financeiras realizadas via Pix, usando inteligência artificial para cruzar os dados com as informações declaradas no imposto de renda.

O objetivo é detectar incompatibilidades entre renda informada e valores movimentados, aplicando multas de até 150% do valor omitido, além de juros retroativos.

Desde janeiro de 2025, bancos e fintechs enviam semestralmente ao Fisco informações sobre o volume total de transações de cada contribuinte.

Para pessoas físicas, a atenção maior é sobre movimentações acima de R$ 5 mil por mês, enquanto empresas e MEIs são monitorados a partir de R$ 15 mil mensais.

Quem deve se preocupar

O sistema automatizado da Receita identifica padrões atípicos, como recebimentos frequentes ou elevados sem origem declarada, mas transferências entre familiares, reembolsos e empréstimos pessoais não entram na fiscalização. São os mais visados:

Profissionais liberais

Autônomos

Pequenos empresários

Especialmente quando não há emissão de nota fiscal.

Fintechs e carteiras digitais

Além disso, o monitoramento também inclui fintechs e carteiras digitais, garantindo que todas as transações financeiras estejam sob rastreio. A Receita reforça que não há imposto sobre o Pix, apenas fiscalização sobre a origem dos rendimentos.