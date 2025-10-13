ECONOMIA
Receita Federal de olho no seu Pix! Veja a regra dos R$ 5 mil e como evitar multa
O cruzamento detecta incompatibilidades entre renda informada e valores movimentados
Por Victoria Isabel
A Receita Federal intensificou o monitoramento de transações financeiras realizadas via Pix, usando inteligência artificial para cruzar os dados com as informações declaradas no imposto de renda.
O objetivo é detectar incompatibilidades entre renda informada e valores movimentados, aplicando multas de até 150% do valor omitido, além de juros retroativos.
Desde janeiro de 2025, bancos e fintechs enviam semestralmente ao Fisco informações sobre o volume total de transações de cada contribuinte.
Para pessoas físicas, a atenção maior é sobre movimentações acima de R$ 5 mil por mês, enquanto empresas e MEIs são monitorados a partir de R$ 15 mil mensais.
Quem deve se preocupar
O sistema automatizado da Receita identifica padrões atípicos, como recebimentos frequentes ou elevados sem origem declarada, mas transferências entre familiares, reembolsos e empréstimos pessoais não entram na fiscalização. São os mais visados:
- Profissionais liberais
- Autônomos
- Pequenos empresários
Especialmente quando não há emissão de nota fiscal.
Fintechs e carteiras digitais
Além disso, o monitoramento também inclui fintechs e carteiras digitais, garantindo que todas as transações financeiras estejam sob rastreio. A Receita reforça que não há imposto sobre o Pix, apenas fiscalização sobre a origem dos rendimentos.
