ECONOMIA

Caixa anuncia volta do financiamento de até 80% após mudanças no FGTS

Instituição é responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários do Brasil

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/10/2025 - 15:05 h
Caixa Econômica Federal
Caixa Econômica Federal -

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta sexta-feira,10, o retorno do financiamento com até 80% do valor do imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Responsável por cerca de 70% dos financiamentos imobiliários do Brasil, a instituição fez o anúncio durante a cerimônia de apresentação do novo modelo de crédito imobiliário, realizada em São Paulo. Nesse formato, as parcelas são maiores no início do contrato e menores ao longo do tempo, devido à redução gradual dos juros.

O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Jader Filho (Cidades) e Geraldo Alckmin (Indústria, Comércio e Serviços), além do presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do diretor do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo.

Durante o anúncio, Carlos Vieira destacou que o novo modelo de financiamento pode exigir ajustes nas regras de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da poupança.

O ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), afirmou que a medida permitirá à Caixa financiar cerca de 80 mil unidades habitacionais a mais até o fim de 2026, o que deve gerar R$ 20 bilhões em novas contratações de crédito imobiliário.

Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é ampliar o acesso ao financiamento habitacional e beneficiar, principalmente, a classe média, dentro das regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A expectativa é de que o programa estimule o setor da construção civil e empregos.

Novas regras

O governo também anunciou um modelo que permitirá o crescimento gradual do crédito habitacional no país, com transição progressiva para o novo formato. Além disso, o valor máximo dos imóveis financiados pelo SFH foi elevado de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

Atualmente, 65% dos depósitos da poupança devem ser aplicados pelos bancos em crédito imobiliário, 20% são recolhidos compulsoriamente pelo Banco Central e 15% têm livre aplicação.

