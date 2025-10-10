Menu
ECONOMIA
BRASIL

Reforma de casa: governo Lula vai dar R$ 30 mil para brasileiros

Proposta foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta; veja requisitos

Carla Melo

Por Carla Melo

10/10/2025 - 11:19 h | Atualizada em 10/10/2025 - 11:41
Lula também vai anunciar novo modelo de crédito habitacional
Com uma nova proposta do governo Lula, famílias com renda mensal de até R$ 9.600 poderão solicitar empréstimos de até R$ 30 mil para reformar suas casas.

A portaria do Ministério das Cidades publicada em edição extra do Diário Oficial de quinta-feira, 9, é uma aposta de agenda positiva do governo às vésperas do ano eleitoral.

Para fortalecer o pacote de medidas habitacionais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar o novo modelo de crédito habitacional com recursos da poupança.

Programa Minha Casa, Minha Vida será atualizado; saiba o que muda
Quase 7 milhões de baianos tinham renda abaixo da linha da pobreza
Pioneira global de híbrido flex, GM mira transição e anuncia fábrica de elétricos

A mudança tem o potencial de liberar pelo menos R$ 20 bilhões em empréstimos imediatamente e pode dobrar o volume de recursos para crédito habitacional em dois anos, quando estiver plenamente em vigor

Como funcionará projeto de reformas

No programa de reformas, o desenho prevê a divisão dos beneficiários por faixas de renda familiar e juros mais baixos que os praticados no mercado:

Faixa 1:

  • Renda familiar bruta: até R$ 3.200
  • Juro: 1,17% ao mês.

Faixa 2

  • Renda familiar bruta: R$ 3.200,01 a R$ 9.600,
  • Juro: 1,95% ao mês

    Faixa 3

    • Renda familiar: Acima de R$ 9.600
    • Juro: valor do mercado

    Além disso, o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) vai dar suporte aos financiamentos da faixa 1 em caso de inadimplência. Os empréstimos serão realizados com recursos do Fundo Social, previstos em R$ 30 bilhões.

    Como solicitar recursos

    Os interessados só poderão contratar um financiamento por vez, com prazo de amortização entre 24 e 60 meses, ou de 2 a 5 anos. O valor da parcela será limitado a 25% da renda familiar.

    Segundo a portaria, os imóveis têm de estar localizados em área urbana e ter destinação residencial ou mista. Os recursos poderão ser usados para compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra, contratação de projetos e orientação técnica.

    "A linha de crédito tem como objetivo promover o direito à moradia adequada para a população de baixa renda, por meio da concessão de financiamento para a execução de intervenções de melhoria habitacional em áreas urbanas, para enfrentamento dos desafios socioeconômicos e da inadequação de domicílios no Brasil", diz o texto.

