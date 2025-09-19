Menu
NO FORNO

Programa de reforma de casas prevê R$ 7,3 bi de linha de crédito

Política habitacional é uma das apostas do presidente Lula para ampliar a sua popularidade

Redação

Por Redação

19/09/2025 - 8:38 h
Programa do governo do pretende facilitar acesso ao crédito para quem quer fazer reformas em imóveis.
-

O esperado programa para reforma habitacional do governo Lula está no forno. A iniciativa já conta com números expressivos de linhas de crédito e também com regras, que devem ser anunciadas ainda neste ano.

Segundo a Folha de S. Paulo, a iniciativa prevê um subsídio de R$ 7,3 bilhões para bancar o financiamento. O subsídio existe porque o custo para as famílias contempladas pelo programa ficará abaixo das taxas de mercado. Para famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200, o juro ficará em 1,17% ao mês. Para aquelas que ganham de R$ 3.200 a R$ 9.600, a taxa será de até 1,95% ao mês.

O governo prevê conceder até R$ 30 bilhões em empréstimos a esses dois públicos até 2026. Os contratos terão prazo de até cinco anos para pagamento, e poderá haver carência de até 180 dias para o início da cobrança das prestações.



Relator descarta anistia e rebatiza projeto sobre perdão a golpistas
Ministro pede que brasileiros cobrem Congresso sobre PEC da Blindagem
Termina hoje prazo do União Brasil para filiados saírem do governo

Haverá ainda uma faixa 3, para famílias que ganham acima de R$ 9.600 por mês. Para esse grupo, no entanto, as instituições usarão recursos próprios, e o custo de financiamento terá taxas de mercado. Se houver apetite das famílias por essa faixa, o total de contratações poderá ficar acima de R$ 30 bilhões.

A criação de uma linha de crédito para quem quer fazer "um puxadinho, um banheiro, um quartinho a mais para a filha ou alguma coisa a mais na garagem" foi prometida por Lula em março deste ano. A política habitacional é uma das apostas do presidente para ampliar a sua popularidade.

As tratativas envolveram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades), e os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Veja as regras do programa de reforma habitacional

Faixa 1

  • Renda familiar até R$ 3.200
  • Taxa de juros de até 1,17% ao mês

Faixa 2

  • Renda familiar de R$ 3.200,01 a R$ 9.600
  • Taxa de juros de até 1,95% ao mês

Faixa 3

  • Renda familiar acima de R$ 9.600
  • Taxa de juros de mercado

Valor disponível para financiamentos

  • R$ 30 bilhões para as faixas 1 e 2. As contratações para a faixa 3 serão feitas com recursos disponibilizados pelas instituições financeiras

Prazo dos empréstimos

  • 60 meses, com 180 dias de carência

governo Lula linha de crédito Reforma Habitacional

x