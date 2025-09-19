Programa de reforma de casas prevê R$ 7,3 bi de linha de crédito

Programa do governo do pretende facilitar acesso ao crédito para quem quer fazer reformas em imóveis. - Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O esperado programa para reforma habitacional do governo Lula está no forno. A iniciativa já conta com números expressivos de linhas de crédito e também com regras, que devem ser anunciadas ainda neste ano.

Segundo a Folha de S. Paulo, a iniciativa prevê um subsídio de R$ 7,3 bilhões para bancar o financiamento. O subsídio existe porque o custo para as famílias contempladas pelo programa ficará abaixo das taxas de mercado. Para famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200, o juro ficará em 1,17% ao mês. Para aquelas que ganham de R$ 3.200 a R$ 9.600, a taxa será de até 1,95% ao mês.

O governo prevê conceder até R$ 30 bilhões em empréstimos a esses dois públicos até 2026. Os contratos terão prazo de até cinco anos para pagamento, e poderá haver carência de até 180 dias para o início da cobrança das prestações.

Haverá ainda uma faixa 3, para famílias que ganham acima de R$ 9.600 por mês. Para esse grupo, no entanto, as instituições usarão recursos próprios, e o custo de financiamento terá taxas de mercado. Se houver apetite das famílias por essa faixa, o total de contratações poderá ficar acima de R$ 30 bilhões.

A criação de uma linha de crédito para quem quer fazer "um puxadinho, um banheiro, um quartinho a mais para a filha ou alguma coisa a mais na garagem" foi prometida por Lula em março deste ano. A política habitacional é uma das apostas do presidente para ampliar a sua popularidade.

As tratativas envolveram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Jader Filho (Cidades), e os presidentes do Banco Central, Gabriel Galípolo, da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

Veja as regras do programa de reforma habitacional

Faixa 1

Renda familiar até R$ 3.200

Taxa de juros de até 1,17% ao mês

Faixa 2

Renda familiar de R$ 3.200,01 a R$ 9.600

Taxa de juros de até 1,95% ao mês

Faixa 3

Renda familiar acima de R$ 9.600

Taxa de juros de mercado

Valor disponível para financiamentos

R$ 30 bilhões para as faixas 1 e 2. As contratações para a faixa 3 serão feitas com recursos disponibilizados pelas instituições financeiras

Prazo dos empréstimos