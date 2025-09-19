Ministro pede que brasileiros cobrem Congresso sobre PEC da Blindagem

Ministro Camilo Santana - Foto: Luis Fortes/MEC

Após aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da Blindagem, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou sobre o assunto e declarou, nesta quinta-feira, 18, que o governo não pode interferir nos outros poderes, no entanto, a população brasileira precisa cobrar a Casa.

“São poderes autônomos, independentes, está no papel dos legisladores. Mas a população também pode cobrar se é justo um cidadão brasileiro responder por suas atitudes e o Congresso Nacional ter blindagem“, disse, durante a 2ª Cúpula Global da Coalizão para Alimentação Escolar, realizada em Fortaleza (CE).

Pautada e votada na sessão de terça-feira, 16, a PEC estabelece novos mecanismos de proteção judicial para parlamentares, tornando mais difícil a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores.

Agora a medida segue para o Senado, onde pode enfrentar maior resistência. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), já antecipou e garantiu que o texto não passará pela comissão “de jeito nenhum”.