POLÍTICA
Termina hoje prazo do União Brasil para filiados saírem do governo
Partido alerta que descumprimento poderá ser considerado infidelidade partidária, afetando ministros e cargos do segundo escalão
Por Flávia Requião
Encerra-se nesta sexta-feira, 19, o prazo estipulado pelo União Brasil para que seus filiados deixem cargos políticos no governo Lula (PT).
A cúpula do partido defende que a saída dos quadros do governo inclua não só o ministro Celso Sabino, mas também filiados lotados em funções do segundo escalão e em cargos da administração pública indireta, como empresas públicas.
A legenda ressaltou que o não cumprimento da medida poderá ser interpretado como ato de infidelidade partidária.
Leia Também:
Conforme o estatuto do União Brasil, filiados enquadrados como infieis podem sofrer com "cancelamento automático" de seus registros partidários, "após o devido processo disciplinar", em que poderão se defender da acusação.
Entenda
No último dia 2, o União Brasil e o PP deram 30 dias para que ministros filiados às duas siglas deixassem o governo Lula, em medida que também afeta o ministro André Fufuca, que chefia a pasta do Esporte e é filiado ao Progressistas.
No entanto, o União Brasil decidiu nesta quinta, 18, antecipar a nova medida e deu 24 horas para a saída de seus filiados do governo.
União Brasil e PP formam, desde agosto, uma federação com 108 deputados e 14 senadores, a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado.
A condução da federação está sendo realizada pelos presidentes nacionais do União Brasil e do PP, respectivamente Antônio Rueda e senador Ciro Nogueira (PI).
Ainda que conte com uma ala mais próxima ao governo federal, o União Brasil abriga o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à Presidência em 2026 e declarado opositor a Lula.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes