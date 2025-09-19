Menu
POLÍTICA

Termina hoje prazo do União Brasil para filiados saírem do governo

Partido alerta que descumprimento poderá ser considerado infidelidade partidária, afetando ministros e cargos do segundo escalão

Flávia Requião

Por Flávia Requião

19/09/2025 - 6:53 h | Atualizada em 19/09/2025 - 7:12
Presidentes nacionais do União Brasil, Antônio Rueda
Presidentes nacionais do União Brasil, Antônio Rueda -

Encerra-se nesta sexta-feira, 19, o prazo estipulado pelo União Brasil para que seus filiados deixem cargos políticos no governo Lula (PT).

A cúpula do partido defende que a saída dos quadros do governo inclua não só o ministro Celso Sabino, mas também filiados lotados em funções do segundo escalão e em cargos da administração pública indireta, como empresas públicas.

A legenda ressaltou que o não cumprimento da medida poderá ser interpretado como ato de infidelidade partidária.

Conforme o estatuto do União Brasil, filiados enquadrados como infieis podem sofrer com "cancelamento automático" de seus registros partidários, "após o devido processo disciplinar", em que poderão se defender da acusação.

Entenda

No último dia 2, o União Brasil e o PP deram 30 dias para que ministros filiados às duas siglas deixassem o governo Lula, em medida que também afeta o ministro André Fufuca, que chefia a pasta do Esporte e é filiado ao Progressistas.

No entanto, o União Brasil decidiu nesta quinta, 18, antecipar a nova medida e deu 24 horas para a saída de seus filiados do governo.

União Brasil e PP formam, desde agosto, uma federação com 108 deputados e 14 senadores, a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado.

A condução da federação está sendo realizada pelos presidentes nacionais do União Brasil e do PP, respectivamente Antônio Rueda e senador Ciro Nogueira (PI).

Ainda que conte com uma ala mais próxima ao governo federal, o União Brasil abriga o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é pré-candidato à Presidência em 2026 e declarado opositor a Lula.

x