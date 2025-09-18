Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FICA OU SAI?

Ministro toma decisão após ultimato do União para deixar governo

Celso Sabino, ministro do Turismo, é um dos nomes do União Brasil que tem o prazo de 24 horas para deixar o governo Lula (PT)

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 18:26 h
Ministro do Turismo, Celso Sabino
Ministro do Turismo, Celso Sabino -

O ministro do Turismo, Celso Sabino, precisou embarcar para Brasília, na tarde desta quinta-feira, 18, após o ultimato dado pelo União Brasil — partido do qual ele faz parte — para que seus filiados deixem os cargos no governo Lula. Caso eles não peçam demissão dos respectivos cargos, correm o risco de serem expulsos da sigla.

Hoje, a legenda aprovou, por unanimidade, por meio da sua Executiva Nacional, um prazo de 24 horas para a decisão. O desembarque, inicialmente, estava previsto para o final deste mês.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sabino, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, cancelou uma agenda que teria hoje à tarde em Belém e embarcou às pressas para a capital federal. O ministro estava desde a quarta, 17, no Pará, sede da COP30, para compromissos — incluindo uma parada para participar da abertura da Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama). Ele seria agraciado com a "Medalha Alacid Nunes", honraria concedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA).

No entanto, a expectativa é a de que Sabino só se manifeste publicamente nesta sexta-feira, 19, após conversar pessoalmente com o presidente Lula (PT).

Leia Também:

Ponte Salvador-Itaparica: Bruno Reis promete facilitar início das obras
Bahia terá verba bilionária para obras em encostas e drenagem
PEC da Blindagem: deputado se arrepende de voto a vai ao STF

Entenda ultimato dado pelo União Brasil

A decisão, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, foi motivada por uma reportagem publicada pelo ICL e pelo UOL com acusações feitas por um piloto de que o presidente do partido, Antonio Rueda, é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

O partido vê influência do Palácio do Planalto na reportagem, uma vez que um de seus autores tem também um programa na TV Brasil.

Recentemente, o União Brasil formou uma federação com o PP, chamada de União Progressista. Após a oficialização, o grupo decidiu pela entrega de cargos que possuem na gestão petista. Para 2026, já sinalizaram apoio a uma eventual candidatura, à Presidência da República, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No entanto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), lançou a sua pré-candidatura ao Planalto durante um evento em Salvador.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celso sabino governo Lula Ultimato União Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do Turismo, Celso Sabino
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Ministro do Turismo, Celso Sabino
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Ministro do Turismo, Celso Sabino
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Ministro do Turismo, Celso Sabino
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x