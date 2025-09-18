Ministro toma decisão após ultimato do União para deixar governo

Ministro do Turismo, Celso Sabino - Foto: Alessandra Serrão/MTur

O ministro do Turismo, Celso Sabino, precisou embarcar para Brasília, na tarde desta quinta-feira, 18, após o ultimato dado pelo União Brasil — partido do qual ele faz parte — para que seus filiados deixem os cargos no governo Lula. Caso eles não peçam demissão dos respectivos cargos, correm o risco de serem expulsos da sigla.

Hoje, a legenda aprovou, por unanimidade, por meio da sua Executiva Nacional, um prazo de 24 horas para a decisão. O desembarque, inicialmente, estava previsto para o final deste mês.

Sabino, de acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, cancelou uma agenda que teria hoje à tarde em Belém e embarcou às pressas para a capital federal. O ministro estava desde a quarta, 17, no Pará, sede da COP30, para compromissos — incluindo uma parada para participar da abertura da Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama). Ele seria agraciado com a "Medalha Alacid Nunes", honraria concedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA).

No entanto, a expectativa é a de que Sabino só se manifeste publicamente nesta sexta-feira, 19, após conversar pessoalmente com o presidente Lula (PT).

Entenda ultimato dado pelo União Brasil

A decisão, segundo a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, foi motivada por uma reportagem publicada pelo ICL e pelo UOL com acusações feitas por um piloto de que o presidente do partido, Antonio Rueda, é dono de aviões operados pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Rueda nega a acusação.

O partido vê influência do Palácio do Planalto na reportagem, uma vez que um de seus autores tem também um programa na TV Brasil.

Recentemente, o União Brasil formou uma federação com o PP, chamada de União Progressista. Após a oficialização, o grupo decidiu pela entrega de cargos que possuem na gestão petista. Para 2026, já sinalizaram apoio a uma eventual candidatura, à Presidência da República, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No entanto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), lançou a sua pré-candidatura ao Planalto durante um evento em Salvador.