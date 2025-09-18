Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO PAC

Bahia terá verba bilionária para obras em encostas e drenagem

Saiba quais são as cidades contempladas com recursos do Novo PAC

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

18/09/2025 - 17:44 h | Atualizada em 18/09/2025 - 18:12
Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC
Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC -

O presidente Lula (PT) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, anunciaram, nesta quinta-feira, 18, o resultado das propostas selecionadas, no âmbito do Novo PAC - subeixo Contenção de Encostas e Drenagem. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.

Conforme o governo federal, obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios - um deles é o de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cidade vai receber um montante de R$ 240 milhões para a realização das intervenções. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Leia Também:

PEC da Blindagem: deputado se arrepende de voto a vai ao STF
União Brasil dá ultimato para filiados deixarem cargos no governo Lula
Empréstimos e +: Câmara de Salvador tem data para votar projetos bilionários

Além de Camaçari, outras cidades de diversas partes do estado também serão contempladas pelo programa para as obras de macrodrenagem, a exemplo de:

  • Bom Jesus da Lapa (oeste);
  • Ilhéus (sul);
  • Itapetinga (sudoeste);
  • Juazeiro (norte);
  • Porto Seguro (extremo-sul);
  • Salvador.

Resultados

A partir deste resultado, o Novo PAC está investindo mais de R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem e contenções de encostas selecionadas nas etapas de 2023-24 e de 2025.

A edição 2025 do Novo PAC Seleções prevê investimentos de R$ 49,2 bilhões em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes. No geral, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios – o que representa 99,4% dos municípios brasileiros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

camaçari Contenção de Encostas drenagem urbana governo Lula Novo PAC Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x