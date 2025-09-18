Bahia terá verba bilionária para obras em encostas e drenagem

Presidente Lula e ministros durante anúncio do Novo PAC - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Lula (PT) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, anunciaram, nesta quinta-feira, 18, o resultado das propostas selecionadas, no âmbito do Novo PAC - subeixo Contenção de Encostas e Drenagem. No total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos, para 235 municípios em 26 estados.

Conforme o governo federal, obras para contenção de encostas chegarão a 102 municípios, de todas as regiões do país, com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Para a drenagem, são R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios - um deles é o de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A cidade vai receber um montante de R$ 240 milhões para a realização das intervenções. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além de Camaçari, outras cidades de diversas partes do estado também serão contempladas pelo programa para as obras de macrodrenagem, a exemplo de:

Bom Jesus da Lapa (oeste);

Ilhéus (sul);

Itapetinga (sudoeste);

Juazeiro (norte);

Porto Seguro (extremo-sul);

Salvador.

Resultados

A partir deste resultado, o Novo PAC está investindo mais de R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem e contenções de encostas selecionadas nas etapas de 2023-24 e de 2025.

A edição 2025 do Novo PAC Seleções prevê investimentos de R$ 49,2 bilhões em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes. No geral, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios – o que representa 99,4% dos municípios brasileiros.