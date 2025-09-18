Empréstimos e +: Câmara de Salvador tem data para votar projetos bilionários

Reunião conjunta das Comissões na Câmara - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Os embaraços na votação dos projetos do Executivo na Câmara Municipal de Salvador (CMS) começaram a ser desamarrados pelos vereadores e devem ser postas em votação em breve. Ao menos quatro projetos devem entrar em discussão no plenário Cosme de Farias até a próxima quarta-feira, 24.

Entre os projetos que devem ser colocados para votação dos vereadores estão:

O avanço para a tramitação da matéria acontece após a realização da reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Finanças e Orçamento (CFOF), duas das mais importantes do Legislativo, no início desta tarde, no Centro de Cultura da casa, próximo ao Paço Municipal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante o encontro, as vereadoras que compõem a bancada da oposição: Aladilce Souza (PCdoB), líder da minoria, e Marta Rodrigues (PT) pediram vistas, isto é, mais tempo de análise, em todas as proposições.

Sendo assim, as edis devem apresentar voto separado para as matérias até quarta-feira, 24. Na terça, 23, haverá uma nova reunião da CCJ para deliberação dos projetos. A expectativa é que na próxima quarta, 24, todos estejam prontos para serem votados em plenário.

MP-BA pede embargo da LOUS

O PLE 175/2024, por sua vez, ainda enfrenta um embargo do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que recomendou a suspensão da tramitação do texto no Legislativo.

Isso porque a promotora de Justiça, Hortênsia Pinho, argumentou que o texto não tem estudo técnico anexado para que haja a mudança. Ela também apontou a falta de discussão do caso com o Conselho Municipal de Salvador.

Insatisfação dos vereadores

A possibilidade de votação acontece em meio aos ânimos mais brandos dos vereadores governistas que vinham marcando ausência na sessão legislativa.

Nos bastidores, ventilou-se um grande descontentamento dos legisladores devido a falta de acordos cumpridos por parte do Executivo.

Leitura dos projetos

A 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Carlos Muniz (PSDB), na terça-feira,16, foi marcada pela leitura de sete projetos de lei encaminhados pelo Executivo Municipal.

Com isso, a Câmara concluiu a leitura dos projetos do Executivo disposto aos vereadores.