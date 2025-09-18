TRAMITAÇÃO
Empréstimos e +: Câmara de Salvador tem data para votar projetos bilionários
Além deles, outra proposta polêmica está sendo analisada pelos vereadores
Por Gabriela Araújo
Os embaraços na votação dos projetos do Executivo na Câmara Municipal de Salvador (CMS) começaram a ser desamarrados pelos vereadores e devem ser postas em votação em breve. Ao menos quatro projetos devem entrar em discussão no plenário Cosme de Farias até a próxima quarta-feira, 24.
Entre os projetos que devem ser colocados para votação dos vereadores estão:
- Empréstimos de R$ 1,2 bilhão: dois pedidos de crédito, que somam US$ 140 milhões (R$ 763 milhões) e R$ 500 milhões, foram encaminhados. O crédito de R$ 500 milhões, do PL nº 338/2025, será usado em obras de infraestrutura, mobilidade e habitação, sem especificação de quais projetos receberão o dinheiro. Já o empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do PL nº 339/2025, será usado para substituir dívidas com juros mais altos.
- Subsídio para o transporte público e mudança da idade máxima de táxis: O PL nº 340/2025 propõe um subsídio de R$ 0,42 para ônibus e BRTs, com o objetivo de frear o aumento das tarifas. A proposta também unifica a idade máxima dos carros de táxi para 10 anos, com a possibilidade de ampliação para até 12 anos no caso de veículos elétricos.
- Ordenamento de Uso do Solo: O PLE 175/2024 trata sobre a mudança na Lei do Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (LOUS) de Salvador.
O avanço para a tramitação da matéria acontece após a realização da reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Finanças e Orçamento (CFOF), duas das mais importantes do Legislativo, no início desta tarde, no Centro de Cultura da casa, próximo ao Paço Municipal.
Durante o encontro, as vereadoras que compõem a bancada da oposição: Aladilce Souza (PCdoB), líder da minoria, e Marta Rodrigues (PT) pediram vistas, isto é, mais tempo de análise, em todas as proposições.
Sendo assim, as edis devem apresentar voto separado para as matérias até quarta-feira, 24. Na terça, 23, haverá uma nova reunião da CCJ para deliberação dos projetos. A expectativa é que na próxima quarta, 24, todos estejam prontos para serem votados em plenário.
MP-BA pede embargo da LOUS
O PLE 175/2024, por sua vez, ainda enfrenta um embargo do Ministério Público da Bahia (MP-BA) que recomendou a suspensão da tramitação do texto no Legislativo.
Isso porque a promotora de Justiça, Hortênsia Pinho, argumentou que o texto não tem estudo técnico anexado para que haja a mudança. Ela também apontou a falta de discussão do caso com o Conselho Municipal de Salvador.
Insatisfação dos vereadores
A possibilidade de votação acontece em meio aos ânimos mais brandos dos vereadores governistas que vinham marcando ausência na sessão legislativa.
Nos bastidores, ventilou-se um grande descontentamento dos legisladores devido a falta de acordos cumpridos por parte do Executivo.
Leitura dos projetos
A 58ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Carlos Muniz (PSDB), na terça-feira,16, foi marcada pela leitura de sete projetos de lei encaminhados pelo Executivo Municipal.
Com isso, a Câmara concluiu a leitura dos projetos do Executivo disposto aos vereadores.
