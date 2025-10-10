Casa própria: como será a nova linha de crédito anunciada por Lula?

Prédios residenciais - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O governo Lula (PT) anunciou nesta sexta-feira, 10, nova linha de crédito para compra de casa própria. O novo modelo é voltado para classe média, com renda acima de R$ 12 mil.

A nova medida habitacional tem o potencial de liberar ao menos R$ 20 bilhões em empréstimos e pode dobrar o volume de recursos para crédito habitacional em dois anos.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027.

Entenda como funciona o novo crédito

O valor máximo do imóvel financiado passa de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões .

. As novas regras tem juros de até 12% ao ano.

A Caixa passa a financiar até 80% do valor do imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Antes, era até 70%.

Os imóveis financiados dentro do novo modelo poderão ter recursos do FGTS utilizados como parte do pagamento.

Qual é o público-alvo da nova linha de crédito?

A medida atende a uma faixa da população que estava sem acesso a crédito habitacional, composta por famílias com renda acima de R$ 12 mil.

Quantos imóveis serão financiados?

Com a novidade, a Caixa poderá financiar 80 mil novos imóveis com juros de até 12% ao ano.

Diferencial deste novo modelo de crédito

O diferencial desta nova linha de crédito é o aumento do recurso disponibilizado pela financiadora pública para unidades habitacionais. Agora, será permitido a viabilidade de R$ 52,4 bilhões a mais no primeiro ano, dos quais R$ 36,9 bilhões de forma imediata, totalizando R$ 111 bilhões de recursos.