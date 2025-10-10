Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMOBILIÁRIO

Casa própria: como será a nova linha de crédito anunciada por Lula?

Veja o que mudou com a nova linha de crédito habitacional

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

10/10/2025 - 18:36 h
Prédios residenciais
Prédios residenciais -

O governo Lula (PT) anunciou nesta sexta-feira, 10, nova linha de crédito para compra de casa própria. O novo modelo é voltado para classe média, com renda acima de R$ 12 mil.

A nova medida habitacional tem o potencial de liberar ao menos R$ 20 bilhões em empréstimos e pode dobrar o volume de recursos para crédito habitacional em dois anos.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027.

Entenda como funciona o novo crédito

  • O valor máximo do imóvel financiado passa de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.
  • As novas regras tem juros de até 12% ao ano.
  • A Caixa passa a financiar até 80% do valor do imóvel por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Antes, era até 70%.
  • Os imóveis financiados dentro do novo modelo poderão ter recursos do FGTS utilizados como parte do pagamento.

Qual é o público-alvo da nova linha de crédito?

A medida atende a uma faixa da população que estava sem acesso a crédito habitacional, composta por famílias com renda acima de R$ 12 mil.

Leia Também:

Programa Minha Casa, Minha Vida será atualizado; saiba o que muda
Reforma de casa: governo Lula vai dar R$ 30 mil para brasileiros
Programa de reforma de casas prevê R$ 7,3 bi de linha de crédito

Quantos imóveis serão financiados?

Com a novidade, a Caixa poderá financiar 80 mil novos imóveis com juros de até 12% ao ano.

Diferencial deste novo modelo de crédito

O diferencial desta nova linha de crédito é o aumento do recurso disponibilizado pela financiadora pública para unidades habitacionais. Agora, será permitido a viabilidade de R$ 52,4 bilhões a mais no primeiro ano, dos quais R$ 36,9 bilhões de forma imediata, totalizando R$ 111 bilhões de recursos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caixa economia Financiamento governo Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prédios residenciais
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Prédios residenciais
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Prédios residenciais
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Prédios residenciais
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x