ECONOMIA
Abono salarial extra cai na conta no dia 15; veja se você vai receber
Abono do PIS/Pasep volta a ser pago
Por Iarla Queiroz
O Ministério do Trabalho e Emprego confirmou o pagamento de um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep na próxima quarta-feira (15). A medida vai contemplar 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram seus dados regularizados no eSocial até 20 de julho deste ano.
Ao todo, serão R$ 1,5 bilhão em recursos, destinados a quem tem direito ao benefício referente ao ano-base 2023.
O valor do abono varia conforme o tempo de serviço, podendo ir de R$ 127 a R$ 1.518 — o equivalente a até um salário mínimo.
Quem recebe o abono
Entre os beneficiários, cerca de 697 mil são trabalhadores de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão pela Caixa Econômica Federal. Outros 942 mil são servidores públicos, com vínculo ao Pasep, e terão o depósito feito pelo Banco do Brasil.
O pagamento é destinado a quem:
- Está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Recebeu até dois salários mínimos de média mensal em 2023;
- Trabalhou por, no mínimo, 30 dias no ano-base, consecutivos ou não;
- Teve os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.
Como será o pagamento
Os trabalhadores da iniciativa privada receberão o crédito preferencialmente em conta corrente, poupança ou conta digital na Caixa. Quem não tem conta pode sacar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, em casas lotéricas, agências ou correspondentes Caixa Aqui.
No caso dos servidores públicos, o pagamento será realizado pelo Banco do Brasil, com crédito em conta, transferência via PIX, TED ou saque presencial para quem não é correntista.
Regularização garantiu o pagamento
O lote extra foi possível após o governo abrir um prazo excepcional para atualização de dados no eSocial, beneficiando trabalhadores que haviam ficado de fora das etapas anteriores do calendário.
O Ministério do Trabalho reforçou que os pagamentos seguem o modelo unificado nacional, garantindo igualdade nos prazos e critérios de acesso ao benefício.
