Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Abono salarial extra cai na conta no dia 15; veja se você vai receber

Abono do PIS/Pasep volta a ser pago

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

10/10/2025 - 19:15 h
1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta
1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta -

O Ministério do Trabalho e Emprego confirmou o pagamento de um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep na próxima quarta-feira (15). A medida vai contemplar 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram seus dados regularizados no eSocial até 20 de julho deste ano.

Ao todo, serão R$ 1,5 bilhão em recursos, destinados a quem tem direito ao benefício referente ao ano-base 2023.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O valor do abono varia conforme o tempo de serviço, podendo ir de R$ 127 a R$ 1.518 — o equivalente a até um salário mínimo.

Quem recebe o abono

Leia Também:

Casa própria: como será a nova linha de crédito anunciada por Lula?
Caixa anuncia volta do financiamento de até 80% após mudanças no FGTS
Reforma de casa: governo Lula vai dar R$ 30 mil para brasileiros
China taxa navios dos EUA após medida de Washington

Entre os beneficiários, cerca de 697 mil são trabalhadores de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão pela Caixa Econômica Federal. Outros 942 mil são servidores públicos, com vínculo ao Pasep, e terão o depósito feito pelo Banco do Brasil.

O pagamento é destinado a quem:

  • Está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • Recebeu até dois salários mínimos de média mensal em 2023;
  • Trabalhou por, no mínimo, 30 dias no ano-base, consecutivos ou não;
  • Teve os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como será o pagamento

Os trabalhadores da iniciativa privada receberão o crédito preferencialmente em conta corrente, poupança ou conta digital na Caixa. Quem não tem conta pode sacar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, em casas lotéricas, agências ou correspondentes Caixa Aqui.

No caso dos servidores públicos, o pagamento será realizado pelo Banco do Brasil, com crédito em conta, transferência via PIX, TED ou saque presencial para quem não é correntista.

Regularização garantiu o pagamento

O lote extra foi possível após o governo abrir um prazo excepcional para atualização de dados no eSocial, beneficiando trabalhadores que haviam ficado de fora das etapas anteriores do calendário.

O Ministério do Trabalho reforçou que os pagamentos seguem o modelo unificado nacional, garantindo igualdade nos prazos e critérios de acesso ao benefício.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abono salarial pagamento PIS-PASEP salario minimo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x