Abono salarial extra cai na conta no dia 15; veja se você vai receber

1,6 milhão de trabalhadores recebem pagamento surpresa na próxima quarta - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O Ministério do Trabalho e Emprego confirmou o pagamento de um lote extra do abono salarial do PIS/Pasep na próxima quarta-feira (15). A medida vai contemplar 1,6 milhão de trabalhadores que tiveram seus dados regularizados no eSocial até 20 de julho deste ano.

Ao todo, serão R$ 1,5 bilhão em recursos, destinados a quem tem direito ao benefício referente ao ano-base 2023.

O valor do abono varia conforme o tempo de serviço, podendo ir de R$ 127 a R$ 1.518 — o equivalente a até um salário mínimo.

Quem recebe o abono

Entre os beneficiários, cerca de 697 mil são trabalhadores de empresas privadas, vinculados ao PIS, e receberão pela Caixa Econômica Federal. Outros 942 mil são servidores públicos, com vínculo ao Pasep, e terão o depósito feito pelo Banco do Brasil.

O pagamento é destinado a quem:

Está cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Recebeu até dois salários mínimos de média mensal em 2023;

Trabalhou por, no mínimo, 30 dias no ano-base, consecutivos ou não;

Teve os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como será o pagamento

Os trabalhadores da iniciativa privada receberão o crédito preferencialmente em conta corrente, poupança ou conta digital na Caixa. Quem não tem conta pode sacar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, em casas lotéricas, agências ou correspondentes Caixa Aqui.

No caso dos servidores públicos, o pagamento será realizado pelo Banco do Brasil, com crédito em conta, transferência via PIX, TED ou saque presencial para quem não é correntista.

Regularização garantiu o pagamento

O lote extra foi possível após o governo abrir um prazo excepcional para atualização de dados no eSocial, beneficiando trabalhadores que haviam ficado de fora das etapas anteriores do calendário.

O Ministério do Trabalho reforçou que os pagamentos seguem o modelo unificado nacional, garantindo igualdade nos prazos e critérios de acesso ao benefício.