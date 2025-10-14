Mistério na Aeronáutica: militar é encontrado morto em base da FAB

Bruno Guimarães Ferraz, de 20 anos - Foto: Reprodução/Redes sociais

O jovem militar Bruno Guimarães Ferraz, de 20 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 13, dentro da Base Aérea dos Afonsos, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, Bruno iniciou seu plantão no domingo, 12 e, no dia seguinte, foi encontrado sem vida na guarita do quartel, onde atuava. Ele havia ingressado na Aeronáutica em maio deste ano, segundo relatos da família.

A Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que abriu um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias do caso. O primo de Bruno, Matheus Viana, usou as redes sociais para tornar público o ocorrido. Ele afirmou que a família recebeu a notícia da morte com surpresa e que ainda não possui informações claras sobre o que aconteceu dentro da unidade militar.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Após muito desemparo, total descaso e nenhum acolhimento por parte da Força Aérea, a mãe juntamente com outros familiares conseguiram, ainda atordoados pela dor da perda, encaminhar as questões do velório e sepultamento", escreveu Matheus.

Ainda segundo o primo, Bruno era uma pessoa saudável e estava animado com sua carreira militar. A família enfrenta o luto cercada de muitas dúvidas.

“Ainda estamos tentando entender o que ocorreu nas dependências do quartel com um menino cheio de vida, saúde e empolgado por estar na Aeronáutica. Ainda não temos essa resposta, pois, mesmo após a autópsia, não obtivemos a causa da morte”, acrescentou.

Diante da situação, os familiares solicitam transparência e esclarecimentos sobre os fatos, que seguem sob investigação.