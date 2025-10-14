Menu
POLÍCIA

Mistério na Aeronáutica: militar é encontrado morto em base da FAB

Família exige transparência sobre as circunstâncias da morte, que segue sob investigação.

Luan Julião

Por Luan Julião

14/10/2025 - 17:48 h
Bruno Guimarães Ferraz, de 20 anos
O jovem militar Bruno Guimarães Ferraz, de 20 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira, 13, dentro da Base Aérea dos Afonsos, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com familiares, Bruno iniciou seu plantão no domingo, 12 e, no dia seguinte, foi encontrado sem vida na guarita do quartel, onde atuava. Ele havia ingressado na Aeronáutica em maio deste ano, segundo relatos da família.

A Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que abriu um procedimento administrativo para investigar as circunstâncias do caso. O primo de Bruno, Matheus Viana, usou as redes sociais para tornar público o ocorrido. Ele afirmou que a família recebeu a notícia da morte com surpresa e que ainda não possui informações claras sobre o que aconteceu dentro da unidade militar.

“Após muito desemparo, total descaso e nenhum acolhimento por parte da Força Aérea, a mãe juntamente com outros familiares conseguiram, ainda atordoados pela dor da perda, encaminhar as questões do velório e sepultamento", escreveu Matheus.

Ainda segundo o primo, Bruno era uma pessoa saudável e estava animado com sua carreira militar. A família enfrenta o luto cercada de muitas dúvidas.

“Ainda estamos tentando entender o que ocorreu nas dependências do quartel com um menino cheio de vida, saúde e empolgado por estar na Aeronáutica. Ainda não temos essa resposta, pois, mesmo após a autópsia, não obtivemos a causa da morte”, acrescentou.

Diante da situação, os familiares solicitam transparência e esclarecimentos sobre os fatos, que seguem sob investigação.

