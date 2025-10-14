Homem é preso por fingir ser representante do Governo da Bahia

Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele - Foto: Polícia Civil do Pará

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira, 13, em Belém (PA), suspeito de praticar uma série de golpes e crimes de estelionato nos estados da Bahia e do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil paraense, o suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele, que também afirmou ter sido vítima. No momento da prisão, o homem não apresentou resistência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigação

As investigações apontam que ele vinha aplicando golpes em diferentes regiões, usando dois perfis:

representante do governo da Bahia

e integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Com essa falsa identidade, dizia atuar na organização de eventos oficiais nos dois estados, incluindo preparativos ligados à COP 30, que será sediada em Belém.

Como agia?

De acordo com a polícia, a vítima mais recente foi o diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O suspeito teria convencido o diretor a firmar um contrato falso de locação de imóveis e veículos no valor de R$ 275,5 mil, solicitando um adiantamento de cerca de R$ 80 mil sob a promessa de reembolso após o repasse de verbas do governo baiano.

Ainda segundo a corporação, ele também pediu um “empréstimo pessoal” de R$ 40 mil, alegando que o valor seria devolvido assim que desbloqueasse R$ 800 mil supostamente retidos em uma conta bancária. Após receber o dinheiro, o homem desapareceu. A vítima registrou boletim de ocorrência, o que levou à deflagração da operação que resultou na prisão.

Inquérito

Na Bahia, a Delegacia de Juazeiro instaurou um inquérito para apurar outros crimes atribuídos ao mesmo suspeito. Ele se apresentava como uma pessoa influente, com contatos em órgãos públicos e empresas, oferecendo vagas de emprego em troca de pagamentos. Depois de receber o dinheiro, sumia.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, três pessoas já prestaram depoimento, mas o número total de vítimas ainda está sendo contabilizado.

O homem permanece preso em Belém, à disposição da Justiça. As polícias civis da Bahia e do Pará continuam trocando informações para ampliar as investigações e identificar todas as pessoas lesadas pelos golpes.