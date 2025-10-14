Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Homem é preso por fingir ser representante do Governo da Bahia

Suspeito se passava por servidor público para aplicar golpes em dois estados

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

14/10/2025 - 17:26 h
Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele
Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele -

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira, 13, em Belém (PA), suspeito de praticar uma série de golpes e crimes de estelionato nos estados da Bahia e do Pará.

Segundo informações da Polícia Civil paraense, o suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele, que também afirmou ter sido vítima. No momento da prisão, o homem não apresentou resistência.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Investigação

As investigações apontam que ele vinha aplicando golpes em diferentes regiões, usando dois perfis:

  • representante do governo da Bahia
  • e integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Com essa falsa identidade, dizia atuar na organização de eventos oficiais nos dois estados, incluindo preparativos ligados à COP 30, que será sediada em Belém.

Leia Também:

Motoboys fazem protesto após entregador ser agredido durante entrega na RMS
Quem é Buzeira: influenciador preso com arsenal de guerra ligado ao PCC
Influencer que deu presente de R$ 2 milhões a Neymar é preso pela PF

Como agia?

De acordo com a polícia, a vítima mais recente foi o diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

O suspeito teria convencido o diretor a firmar um contrato falso de locação de imóveis e veículos no valor de R$ 275,5 mil, solicitando um adiantamento de cerca de R$ 80 mil sob a promessa de reembolso após o repasse de verbas do governo baiano.

Ainda segundo a corporação, ele também pediu um “empréstimo pessoal” de R$ 40 mil, alegando que o valor seria devolvido assim que desbloqueasse R$ 800 mil supostamente retidos em uma conta bancária. Após receber o dinheiro, o homem desapareceu. A vítima registrou boletim de ocorrência, o que levou à deflagração da operação que resultou na prisão.

Inquérito

Na Bahia, a Delegacia de Juazeiro instaurou um inquérito para apurar outros crimes atribuídos ao mesmo suspeito. Ele se apresentava como uma pessoa influente, com contatos em órgãos públicos e empresas, oferecendo vagas de emprego em troca de pagamentos. Depois de receber o dinheiro, sumia.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, três pessoas já prestaram depoimento, mas o número total de vítimas ainda está sendo contabilizado.

O homem permanece preso em Belém, à disposição da Justiça. As polícias civis da Bahia e do Pará continuam trocando informações para ampliar as investigações e identificar todas as pessoas lesadas pelos golpes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia belém COP-30 estelionato falso servidor fraude golpe investigação policial Pará prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x