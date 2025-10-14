CRIME
Homem é preso por fingir ser representante do Governo da Bahia
Suspeito se passava por servidor público para aplicar golpes em dois estados
Por Leilane Teixeira
Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira, 13, em Belém (PA), suspeito de praticar uma série de golpes e crimes de estelionato nos estados da Bahia e do Pará.
Segundo informações da Polícia Civil paraense, o suspeito foi localizado após ser denunciado por um motorista contratado por ele, que também afirmou ter sido vítima. No momento da prisão, o homem não apresentou resistência.
Investigação
As investigações apontam que ele vinha aplicando golpes em diferentes regiões, usando dois perfis:
- representante do governo da Bahia
- e integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.
Com essa falsa identidade, dizia atuar na organização de eventos oficiais nos dois estados, incluindo preparativos ligados à COP 30, que será sediada em Belém.
Leia Também:
Como agia?
De acordo com a polícia, a vítima mais recente foi o diretor de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).
O suspeito teria convencido o diretor a firmar um contrato falso de locação de imóveis e veículos no valor de R$ 275,5 mil, solicitando um adiantamento de cerca de R$ 80 mil sob a promessa de reembolso após o repasse de verbas do governo baiano.
Ainda segundo a corporação, ele também pediu um “empréstimo pessoal” de R$ 40 mil, alegando que o valor seria devolvido assim que desbloqueasse R$ 800 mil supostamente retidos em uma conta bancária. Após receber o dinheiro, o homem desapareceu. A vítima registrou boletim de ocorrência, o que levou à deflagração da operação que resultou na prisão.
Inquérito
Na Bahia, a Delegacia de Juazeiro instaurou um inquérito para apurar outros crimes atribuídos ao mesmo suspeito. Ele se apresentava como uma pessoa influente, com contatos em órgãos públicos e empresas, oferecendo vagas de emprego em troca de pagamentos. Depois de receber o dinheiro, sumia.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, três pessoas já prestaram depoimento, mas o número total de vítimas ainda está sendo contabilizado.
O homem permanece preso em Belém, à disposição da Justiça. As polícias civis da Bahia e do Pará continuam trocando informações para ampliar as investigações e identificar todas as pessoas lesadas pelos golpes.
