Influencer que deu presente de R$ 2 milhões a Neymar é preso pela PF

Influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira - Foto: Reprodução | Instagram @buzeira_oficial

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 14, a Operação Narco Bet cujo objetivo é desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

A ação é desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.

Uma das pessoas presas é o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais onde costuma ostentar com fotos de carro de luxo e dinheiro em espécie.

Estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando à descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.

De acordo com a PF, parte dos valores movimentados teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas BETS.

Amizades

O influenciador Buzeira é amigo do rapper Oruam, filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV). Eles são vistos sempre em eventos públicos e viagens.

Em 2023 ele foi visto ao lado de Neymar a quem presenteou com um colar de ouro avaliado em R$ 2 milhões.