Motoboys fazem protesto após entregador ser agredido durante entrega na RMS

Um entregador por aplicativo foi agredido com socos enquanto realizava uma entrega no Condomínio Sun Valley, localizado no bairro do Caji, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Após a agressão, diversos entregadores inicialmente se reuniram na entrada do condomínio, mas posteriormente seguiram para a Estrada do Coco, sentido Aeroporto, onde realizam um protesto que provoca grande congestionamento na região.

De acordo com as imagens recebidas pela reportagem, o motorista apresentava um ferimento no rosto e estava sangrando após a agressão.

Segundo informações preliminares, a vítima teria ido ao condomínio para efetuar uma entrega e acabou se desentendendo com uma moradora. O marido da mulher, ao chegar na portaria, partiu diretamente para a agressão, atingindo o entregador com um soco no rosto. Até o momento, não há detalhes sobre o que teria causado o conflito.

A Polícia Militar foi acionada, mas ainda não divulgou informações sobre medidas tomadas em relação ao caso.