POLÍCIA

Homem é preso por tentar agredir e ameaçar enteada de 17 anos na Bahia

A agressão foi impedida pela mãe da vítima

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 12:21 h
Caso ocorreu em Camaçari, na região metropolitana de Salvador
Caso ocorreu em Camaçari, na região metropolitana de Salvador

Um homem de 43 anos foi preso acusado de ameaçar e tentar agredir sua enteada de 17 anos, nesta segunda-feira, 13, em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A detenção foi formalizada pela Polícia Civil (PC), pelos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha.

Segundo a PC, a agressão foi impedida pela mãe da vítima, que presenciou a situação e acionou a polícia. Os envolvidos foram apresentados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) do município.

A autoridade policial da DEAM autuou o homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a realização de exame no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e, em seguida, para a Central de Flagrantes da Região Metropolitana, onde aguardará pela audiência de custódia.

