Jovem é assassinado em festa após foto com sinal de facção

Um jovem de 20 anos foi sequestrado e assassinado após criminosos encontrarem uma foto da vítima fazendo sinal de uma facção. O caso aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada de sábado, 11.

O corpo de Andrey Kayky Santos de Almeida foi encontrado às margens do Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo. De acordo com informações policiais, ele estava em um baile funk no bairro Cabana do Pai Tomás, na região Oeste da capital, quando foi sequestrado por um grupo de sete homens.

Segundo o registro policial, Andrey e um grupo de amigos estavam em uma área conhecida como “Sala Vip”, quando foram impedidos de sair de uma adega pelo dono do local. Momentos depois, o grupo criminoso invadiu o local e começou a agredir a vítima e os seus amigos.

Durante as agressões, os criminosos pegaram os celulares das vítimas e encontraram, no aparelho de Andrey, uma foto em que ele aparecia fazendo o gesto de número dois, associado à facção criminosa Comando Vermelho.

O jovem afirmou ser morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, o que teria aumentado a desconfiança dos agressores. Os amigos foram liberados, mas Andrey foi levado à força. Horas depois, o corpo foi encontrado próximo a um barracão desocupado, com marcas de tiros.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os autores do homicídio, que, segundo as investigações iniciais, teriam ligação com o tráfico de drogas na região.