POLÍCIA

Homem morre em confronto com a PM e submetralhadora 9 mm é apreendida

Durante patrulhamento, Batalhão Apolo foi recebido a tiros

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 6:38 h
Materiais apreendidos com o criminoso
Materiais apreendidos com o criminoso

Uma ação do Batalhão Apolo na região do CEASA, em Salvador, nesta segunda-feira (13), resultou na apreensão de uma arma e drogas com um dos criminosos que entraram em confronto com a PM.

No confronto, um criminoso foi baleado e encontrado portando uma arma de fogo, drogas e dinheiro em espécie. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral Menandro de Faria, mas não resistiu aos ferimentos.

A operação resultou na apreensão de uma submetralhadora 9mm com cinco cartuchos, 282 pinos de cocaína, 36 trouxinhas de maconha, R$ 1.800 em dinheiro e um celular. Todo o material foi recolhido para ser analisado pela polícia.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que agora trabalha para identificar possíveis comparsas do suspeito e entender a ligação dele com outras ações criminosas na região.

x