Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIOLÊNCIA

Violência: homem é condenado após matar vizinho por dívida de R$ 50

Tribunal considera crime “por motivo torpe e com recurso que impossibilitou defesa”

Luan Julião

Por Luan Julião

13/10/2025 - 15:36 h
Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio
Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio -

Um crime motivado por uma dívida de R$ 50 resultou na condenação de Kerlyson Ribeiro Costa a 18 anos e nove meses de prisão em Taguatinga. Conforme informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a vítima, Marcionilio Viera Rodrigues de Almeida, havia vendido um tanque de lavar roupas elétrico ao réu, combinando que o pagamento de R$ 50 seria feito posteriormente.

Em um encontro entre os dois, Marcionilio cobrou o valor acordado. Kerlyson alegou não ter condições de efetuar o pagamento naquele momento, gerando uma discussão entre os dois. Durante a confusão, a vítima decidiu pegar a bicicleta do réu como forma de pressionar pelo pagamento. Em resposta, Kerlyson tomou uma faca de um pedestre e desferiu múltiplos golpes nas costas de Marcionilio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O juiz presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga enfatizou “a gravidade da conduta” do réu, destacando que “a vítima foi atingida em regiões vitais”. Ele acrescentou que “o réu ainda perseguiu a vítima e tentou prosseguir com o ataque mesmo após ter sido contido por populares, o que demonstra uma determinação em matar”.

Leia Também:

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa
Passageiros ficam presos em avião na França com destino a Salvador
“Serial killer” teve ajuda da irmã e da filha da vítima nos crimes

Impacto emocional e familiar

O magistrado também salientou as consequências emocionais e financeiras do crime para a família de Marcionilio. A esposa e a enteada da vítima relataram no júri que enfrentam dificuldades desde a morte dele, pois dependiam exclusivamente da renda de Marcionilio.

Além disso, os três filhos do casal, que na época tinham 8, 7 e 4 anos, sofreram sequelas psicológicas. Um deles, segundo a mulher, “tem medo de tudo e de todos”, e faz acompanhamento psicológico na escola.

O júri concluiu que o homicídio cometido por Kerlyson ocorreu por motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou defesa, caracterizando a gravidade do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Família da vítima sofre consequências emocionais e financeiras após homicídio
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x