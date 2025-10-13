Passageiros ficam presos em avião na França com destino a Salvador

Aeronave tem Salvador como destino final - Foto: Divulgação | Jetphotos

Passageiros de um voo com destino a Salvador estão presos em um avião da AirFrance, no aeroporto Charles De Goulle, em Paris, na França, por mais de seis horas. O Boeing 777 deveria ter saído da capital francesa por volta das 10h30 desta segunda-feira, 13, horário local.

Nas redes sociais, o diretor de comunicação da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), André Curvello, relatou a situação. As primeiras informações apontam que o atraso inicial do AF 476 ocorreu por conta de um problema mecânico. Logo em seguida, houve uma mudança de tripulação, com novas previsões de horário de voo. até o momento, no entanto, a aeronave não decolou.

"Primeiro, disseram haver problemas mecânicos. Em seguida, houve mudança de tripulação. O comandante sempre passando previsões de decolagens sem saber ao certo o que informar", afirmou Curvello, que ainda apontou descaso da tripulação com os passageiros que estão dentro da aeronave.

"O Boeing 777 está lotado inclusive com crianças e pessoas idosas. Passageiros estão extenuados e com fome e questionam a empresa aérea porque mantê-los tanto tempo no interior da aeronave sem o devido cuidado", pontuou o diretor da CNI.

O Portal A TARDE tentou contato com André Curvello, um dos passageiros do voo, e com a AirFrance, para obter maiores informações sobre o episódio, mas não obteve retorno até a publicação da nota.