Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Passageiros ficam presos em avião na França com destino a Salvador

Ex-secretário André Curvello relata perrengue nas redes sociais

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

13/10/2025 - 13:24 h | Atualizada em 13/10/2025 - 14:16
Aeronave tem Salvador como destino final
Aeronave tem Salvador como destino final -

Passageiros de um voo com destino a Salvador estão presos em um avião da AirFrance, no aeroporto Charles De Goulle, em Paris, na França, por mais de seis horas. O Boeing 777 deveria ter saído da capital francesa por volta das 10h30 desta segunda-feira, 13, horário local.

Nas redes sociais, o diretor de comunicação da Confederação Nacional das Indústrias (CNI), André Curvello, relatou a situação. As primeiras informações apontam que o atraso inicial do AF 476 ocorreu por conta de um problema mecânico. Logo em seguida, houve uma mudança de tripulação, com novas previsões de horário de voo. até o momento, no entanto, a aeronave não decolou.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Passageiros ficam presos em avião na França com destino a Salvador
Jovem é preso na Bahia por extorsão ameaçando divulgar nudes
Instituto de Ilhéus é reconhecido como entidade de utilidade pública

"Primeiro, disseram haver problemas mecânicos. Em seguida, houve mudança de tripulação. O comandante sempre passando previsões de decolagens sem saber ao certo o que informar", afirmou Curvello, que ainda apontou descaso da tripulação com os passageiros que estão dentro da aeronave.

"O Boeing 777 está lotado inclusive com crianças e pessoas idosas. Passageiros estão extenuados e com fome e questionam a empresa aérea porque mantê-los tanto tempo no interior da aeronave sem o devido cuidado", pontuou o diretor da CNI.

O Portal A TARDE tentou contato com André Curvello, um dos passageiros do voo, e com a AirFrance, para obter maiores informações sobre o episódio, mas não obteve retorno até a publicação da nota.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por André Curvello (@curvello.a)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André Curvello avião paris Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeronave tem Salvador como destino final
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Aeronave tem Salvador como destino final
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Aeronave tem Salvador como destino final
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Aeronave tem Salvador como destino final
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x