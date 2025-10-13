Menu
MERECIMENTO

Instituto de Ilhéus é reconhecido como entidade de utilidade pública

INTBIO atua na promoção do desenvolvimento sustentável do território sul-baiano

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 10:24 h
INTBIO passa a ter assegurados os direitos e prerrogativas previstos em legislação
INTBIO passa a ter assegurados os direitos e prerrogativas previstos em legislação

Após aprovação de um Projeto de Lei, aprovado pela Câmara Municipal de Ilhéus, sul da Bahia, no último dia 24 de setembro, o Instituto de Tecnologia, Inovação e Biotecnologia do Sul da Bahia (INTBIO) passou a ser reconhecido como entidade de utilidade pública municipal.

A autora da preposição é a vereadora Rúbia Carvalho (AGIR), a qual contou com parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sob relatoria do parlamentar Mesaque Barboza Soares.

"O reconhecimento representa uma forma de valorizar o trabalho social, cultural e educacional desenvolvido pelo instituto, que vem contribuindo de forma significativa para o fortalecimento da comunidade ilheense e regional", disse.

O projeto destaca o papel do Instituto, cuja sede fica na Vila Paraíso do Atlântico, km 15 da rodovia Ilhéus–Itacaré, na promoção do desenvolvimento sustentável do território sul-baiano, atuando em áreas estratégicas como ciência, tecnologia, inovação e bioeconomia, além de integrar saberes científicos e tradicionais em iniciativas de impacto social e ambiental.

O Instituto é uma organização sem fins lucrativos que realiza programas de formação técnica e profissional, apoio à agricultura familiar e ao empreendedorismo sustentável, além de projetos de biotecnologia, gestão ambiental e educação científica.

De acordo com parecer aprovado pela comissão, a medida é legal e constitucional, e vai permitir ao INTBIO ampliar a atuação, captar recursos e formalizar convênios com instituições públicas e privadas, fortalecendo seu papel como agente de transformação socioeconômica e ambiental no município de Ilhéus.

A presidente do instituto, Caliana Mesquita, reiterou que o reconhecimento é um marco importante na trajetória da instituição.

“Ser reconhecido como de utilidade pública municipal é o resultado de um trabalho coletivo, pautado na ciência e na inovação a serviço das pessoas e do território. Esse reconhecimento fortalece a nossa missão de impulsionar o desenvolvimento sustentável, valorizando o conhecimento local e as vocações naturais do Sul da Bahia”, destacou Caliana.

Com a aprovação do projeto, o INTBIO passa a ter assegurados os direitos e prerrogativas previstos na legislação para entidades reconhecidas de utilidade pública, consolidando-se como uma referência regional na integração entre inovação científica e desenvolvimento sustentável.

x