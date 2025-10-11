Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Pagamento em duplicidade é investigado em licitação de Brumado

Serviço do transporte escolar estaria sendo pagos duas vezes à empresa contratada

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

11/10/2025 - 8:20 h
Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante)
Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante) -

Uma denúncia aponta supostas irregularidades na contratação de transporte escolar pela Prefeitura de Brumado, sudoeste da Bahia, gestão do prefeito Fabrício Abrantes (Avante).

Embora o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) decidir negar o pedido de uma medida cautelar apresentada, o órgão determinou a continuidade da investigação, porém sem a anulação imediata dos atos questionados.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Transporte escolar irregular: ex-prefeito de Serrinha é punido pelo TCM-BA
Licitação de obra em escola é barrada por irregularidades em cidade da Bahia
Diárias do prefeito de Barreiras têm valores maiores que o solicitado

A denúncia foi apresentada pelo vereador Carlos Magno de Souza Novais (MDB), o qual acusa o prefeito Fabrício Abrantes Pires de Souza Oliveira, bem como a secretária municipal de Educação, Ana Cristina dos Santos Silva, de firmarem um Termo de Reconhecimento de Dívida no valor de R$ 1.707.735,94 com a empresa 'TVT Aragão e Empreendimentos Ltda', cujo valor seria destinado ao pagamento de motoristas, monitores e linhas adicionais do transporte escolar entre fevereiro e agosto deste ano.

Duplicidade

O parlamentar diz que o termo seria indevido, já que um contrato emergencial, assinado em janeiro pelo valor de R$ 1.277.942,40, já incluía os mesmos serviços. O parlamentar apontou ainda, que o município não abriu licitação após o encerramento do contrato emergencial e que elevaria em 33,38% os gastos com transporte escolar em relação a 2024, mesmo sem a ampliação das rotas ou número de alunos atendidos.

O TCM reconheceu a existência de indícios que justificam as apurações, porém destacou que o pedido do parlamentar possui caráter satisfativo, uma vez que pretende anular o termo e determinar devolução de valores, medidas as quais só podem ser analisadas após a fase de defesa e coleta de provas.

O órgão observou que a maior parte do valor questionado, R$ 1.525.008,19, já foi paga à empresa, o que inviabiliza a suspensão imediata dos pagamentos. Sendo assim, o TCM-BA indeferiu a medida cautelar, determinando que o prefeito Fabrício Oliveira e a secretária Ana Cristina Silva sejam notificados para apresentar justificativas em até 20 dias.

Ambulâncias

O TCM também deferiu medida cautelar para suspender o pregão eletrônico, o qual previa a contratação de empresa para locação de ambulâncias com condutor e técnico de enfermagem, destinadas ao transporte de pacientes do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto para a unidades de referência, via Sistema SUREM e Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

A decisão foi movida após indícios de irregularidades no edital, denunciadas pela empresa 'Meira Serviços Ltda'.

De acordo com a denúncia, a gestão municipal respondeu fora do prazo legal a uma impugnação ao edital e não teria apresentado justificativa motivada para rejeitar os questionamentos.

A empresa questiona que o fato viola a Lei e princípios constitucionais aplicáveis às licitações públicas, comprometendo a lisura do processo. O órgão determinou a imediata suspensão do certame até o julgamento final da denúncia.

A reportagem procurou a Prefeitura de Brumado e ainda aguarda resposta aos questionamentos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ambulâncias Brumado duplicidade Fabrício Abrantes Pires de Souza Oliveira irregularidades licitação pagamento PREFEITURA transporte escolar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante)
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante)
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante)
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Fabrício Abrantes, prefeito de Brumado (Avante)
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x